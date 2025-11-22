遭中共大動作通緝！沈伯洋沒在怕「現身國際法庭」 預言中國施壓下一步
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，揚言全球通緝抓捕，對此沈伯洋於21日晚間在臉書發文透露，自己目前在位於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC），將努力拓展外交、讓全球都知道台灣與民主同盟站在一起。沈伯洋指出，近期不斷有爛法案被通過，就是因為中國想讓台灣人「從失望衍生仇恨」。
沈伯洋21日晚間透過臉書公開影片，透露自己受到國際自由聯盟（Liberal international）的邀請，目前人在荷蘭海牙的國際法庭；值得一提的是，國際刑事法院正是獨裁者被審判的地方。
「作為民主的守衛者，結果我現在反而被獨裁政權所通緝」，沈伯洋坦言，自己不會感到畏懼，因為中國當局就是會想方設法影響台灣人，如今則是透過爛法案讓大家感到失望，「失望以後仇恨，仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼」。沈伯洋強調，這種劇本對他已經沒有效果，喊話台灣人留著氣力進行長期抗戰。
沈伯洋指出，自己代表民進黨接受國際自由聯盟邀情，將在國際刑事法院拓展外交、讓全球知道台灣的處境，也讓全世界的民主同盟知道，台灣與大家站在一起。
