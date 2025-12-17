遭中共硬卡演唱會！濱崎步深夜PO新畫面吐心聲

娛樂中心／李汶臻報導

中共當局對於演藝圈的整頓手段強硬，肆意拋出一句「不可抗力因素」就強制將活動臨時喊卡；日前適逢中日關係緊繃的敏感時間點，日本天后濱崎步原定於上海、澳門舉辦的演唱會接連遭到取消，她一度曬出0人演唱會高清照，被外界解讀是對中共的無聲反抗。她16日深夜再度吐露心聲，感性寫下「我為我們感到驕傲」，並上傳多張她站上舞台的演出畫面。貼文曝光，吸引大批台灣網友湧入留言，寵粉的濱崎步也以愛心回應多則留言。

中共日前喊卡濱崎步上海演唱會，濱崎步不甘示弱、PO出多張無人演唱會畫面，證實自己對著1.4萬個空的觀眾席唱完整場。中國官媒一度嘴硬稱「彩排被偷拍」、「不實訊息」，甚至還有中國男子自稱是演唱會攝影團隊人員，表示「濱崎步一個人演唱會」是不實消息。讓外界質疑中共疑似又找人背鍋。隨後，濱崎步的澳門壓軸演唱會也被迫取消。

濱崎步日前曬台下0人畫面，證實完成無人演唱會，中國卻嘴硬稱只是彩排。（圖／翻攝「a.you」IG）





濱崎步16日在IG分享多張站在舞台上、俯瞰滿場燈海的畫面，可見無數應援燈與手機光點此起彼落，舞台中央耀眼奪目的濱崎步與舞者在光束間起舞，像是站在宇宙核心一般，而觀眾席則宛如一片流動的星海。夢幻又震撼的氛圍，讓台下歌迷被天后級的現場魅力給震撼到。

濱崎步還感性以英文寫下：「我很驕傲，經歷今年無數的起起伏伏後，我們依然走到了現在」，隨後又補充用日文寫下：「非常感謝所有對我的支持和讚賞的善言，不僅對我個人的，更感謝我的團隊和工作人員團隊」，簡短的兩句話飽含她對一整年巡演與幕後團隊努力的真實心境。

原文出處：打臉中共「喊卡演唱會嘴硬」濱崎步曬鐵證！又上傳「全新畫面」吐心聲

