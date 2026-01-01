遭中制裁！日參議員石平宣布訪台 粉專：打臉北京一中謊言

政治中心／劉宇鈞報導

日本參議員石平計畫在新年之後到台灣訪問。（圖／翻攝自石平X）

被中國禁止入境、日本維新會中國裔參議員石平在社群平台上稱，他有意在近期訪問台灣，這將證明台灣是和中國無關的獨立國家。臉書粉專「百柯全書」今（1）日說，石平這一趟訪台，打臉北京長年自說自話的「一中謊言」。

石平在X上表示，他計畫在新年之後到台灣訪問，目的有兩個，第一，是為了應對國會就明年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台方相關人士交換意見；第二，被中國禁止入境的他能進入台灣，足以證明，台灣是個與中國無關的獨立國家。

粉專發文指出，遭到中國制裁、被列為「不得入境」名單的日籍參議員石平，毅然宣布訪問台灣，石平訪台絕對不是挑釁中國，而是蔑視中國。

粉專直言，如果台灣屬於中國，而不是一個獨立運作的國家，中國的「制裁」怎麼可能管不到台灣？如果北京對台真有主權，又何必氣急敗壞地封殺他國民代？

粉專強調，石平能踏上台灣的土地，本身就是最直接的證明，「台灣不是中國的一部分，中國無權干涉誰來台灣」，這一趟訪台，打臉的不是台灣，而是北京長年自說自話的「一中謊言」。

今年9月，中國外交部指控，石平在台灣、釣魚台等歷史問題上散布謬論，還公然參拜靖國神社，決定禁止石平入境中國，同時凍結石平在中國境內的相關資產，這讓石平成為第一位遭中國制裁的日本國會議員。

