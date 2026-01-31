遭中國全面封殺三年！池子Threads問台灣：想看我演出？網驚爆肉身在哪

記者林宜君／台北報導

中國知名脫口秀演員王越池（藝名「池子」）近日在社群平台Threads開通帳號。（圖／翻攝自網路）

中國知名脫口秀演員王越池（藝名「池子」）近日在社群平台Threads開通帳號，貼文詢問台灣粉絲：「最近在策畫亞洲巡演，我看很多台灣的朋友喜歡中國的脫口秀，如果我去台灣演出你們會想看嗎？不想的話，我明天再來問。」貼文一出，立刻引爆網友熱烈回應。

池子曾與李誕組成「池早玩誕」，在綜藝節目《吐槽大會》中以犀利口才走紅，是中國脫口秀圈重要人物。後來，他與前經紀公司「笑果文化」鬧翻，爆發薪資糾紛並被移出工作群組。三年前，池子在北美巡演時，因談及中國敏感議題，包括防疫政策、言論審查與新疆問題，遭官方全面封殺，自此幾乎消失於中國媒體版面，百度百科也查不到資料。

池子Threads問台灣：想看我演出嗎？（圖／翻攝自池子Threads）

此次池子在社群上詢問台灣粉絲演出意願，他幽默自嘲：「我已經被中國封殺了，請大家放心。」不僅台灣網友紛紛表態想看，連中國網友也留言力挺，有人甚至關心他「肉身是否還留在中國？」、「肉身在哪」池子幽默回應：「我早就捨棄肉身了。」面對有人質疑帳號真假，他又說：「誰沒事高仿一個被封殺的過氣藝人。」

池子幽默自嘲：「我已經被中國封殺了，請大家放心。」（圖／翻攝自池子Threads）

此外，網友希望池子能帶上因吸毒遭封殺的《脫口秀大會》冠軍卡姆來台，池子笑稱：「我給他買一艘皮艇，只能幫他到這裡了。」留言區氣氛熱烈，妙語如珠，就連明華園戲劇總團接班人、孫翠鳳之女陳昭賢也現身留言：「騙人的吧！天哪」。

