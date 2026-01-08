遭中國列為「台獨打手幫兇」 陳舒怡檢察官辦案背景曝光

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

中國國台辦7日公布最新懲戒名單，點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀為所謂「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，宣稱將依法實施懲戒。相關名單曝光後，引發外界關注，其中陳舒怡的身分與辦案背景也隨之受到討論。

對此，法務部隨即發布聲明指出，台灣是民主法治國家，檢察官依法獨立行使職權，不受任何外部勢力干涉。法務部強調，境外勢力以政治術語、不實指控，甚至設立所謂「檢舉郵箱」等方式，企圖干預台灣司法運作，已嚴重侵害司法主權，相關片面宣稱對台灣法律體系不具任何效力。

法務部長鄭銘謙也表示，法務部將堅定捍衛司法主權，嚴正譴責任何恫嚇或威脅台灣司法官的行為，並全力支持司法官依法、公正執法，確保台灣司法體系不受外力干預。

針對被中國列為「台獨打手幫兇」，陳舒怡本人態度低調。據《中時新聞網》報導，陳舒怡回應「謝謝關心」，並坦言對此感到意外，也不清楚被點名的原因，強調自己只是盡本分把檢察官的工作做好。

陳舒怡目前任職於台灣高等檢察署「重大危害國家安全及社會秩序案件小組」，並擔任國安案件督導小組執行秘書，負責全國共諜與國安案件的統籌工作，是外界熟知的「檢察司三姐妹」之一。隨著法務部啟動新一波檢察長遴選作業，首波20名候選人名單中，陳舒怡亦名列其中。

在辦案經歷方面，陳舒怡曾偵辦多起重大國安案件，包括國民黨立委馬文君涉嫌洩漏國造潛艦機密、前立委張顯耀於2022年選舉期間涉洩密案，及民進黨前資深黨員黃取榮涉共諜案，相關案件均引發高度關注。



