即時中心／温芸萱報導

出生於中國、後歸化日本籍的議員石平，因長年批判中國，去年9月遭中國外交部宣布制裁並列為「不得入境」對象。對此，石平於昨（31）日發文表示，計畫新年後訪問台灣，強調台灣與中國無關、是獨立運作的國家。對此，臉書粉專「百柯全書」指出，石平即便遭中國制裁仍能訪台，本身就是最好證明，顯示台灣不是中國的一部分，北京無權干涉誰能來台，狠狠打臉長年宣稱的「一中謊言」。

出生於中國、後歸化日本國籍的日本參議員石平，長年以來立場鮮明，持續批判中國政權。石平於2025年首次當選日本參議員，去年9月遭中國外交部宣布制裁，包括凍結其在我國境內的動產、不動產及其他財產，禁止我國境內組織或個人與其交易、合作，並對其本人及直系親屬不發簽證、不准入境，範圍甚至涵蓋香港、澳門。

石平於昨日在社群平台發文，計畫在新年過後訪問台灣，強調此行是要證明台灣是一個與中國無關、獨立運作的國家。

對此，臉書粉專「百柯全書」發文表示，遭中國制裁、被列為「不得入境」名單的日籍參議員仍能公開宣布訪台，這並非挑釁中國，而是對中國說法的直接蔑視。粉專指出，若台灣屬於中國，北京的制裁不可能管不到台灣；石平能踏上台灣土地，本身就是最直接的證明，顯示台灣不是中國的一部分，中國也無權干涉誰能來台灣，這趟訪台真正被打臉的，是北京長年自說自話的「一中謊言」。





原文出處：快新聞／遭中國列「不得入境」日議員石平仍訪台 粉專：打臉北京一中謊言

