遭中國制裁卻成功入境台灣！ 石平嗨喊：告訴世界「台灣是獨立國家」

中國外交部先前發布公告，並且點名已歸化日本的中裔參議員石平，批他「散布謬論」，因此對他進行反制措施，其中包括石平及其家人不准入境中國。而他在今（6）日抵達台灣，並且在受訪時喊，「今天來到這裡就是要告訴世界，台灣就是一個獨立的國家」。

石平出身自中國四川，1988年赴日留學，隔年中國爆發六四學運，讓他決定與中華人民共和國「訣別」，他過去多次表達反對中共、支持台灣民主的立場。

中國在2025年9月8日發出公告，日本參議員石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上「散布謬論」，因此決定對石平採取3項反制措施，其中包括「對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）」。

石平今天搭乘日航JL0097抵台，並在受訪時說，今天踏上台灣的國土非常高興也非常激動，因為中國政府對自己進行制裁，禁止自己入境中國的國土，今天能夠順利進入台灣的國境，這就充分說明，中華人民共和國和中華民國是2個不同的國家。

「台灣絕對不是中國的一部份」石平激動地說，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中國沒有一毛錢的關係，今天來到這裡就是要告訴世界，台灣就是一個獨立的國家。

記者也提問，中國外交部表示，您的言行不值得一提，您有什麼樣的回應？石平則回應，它不提就不提吧，「愛提不提，我無所謂」。

