遭中國制裁卻能訪台 日本參議員石平：證明兩岸互不隸屬

日本參議員石平來台，矢板明夫等人接機。李政龍攝



日本維新會中國裔參議員石平今（1/6）日訪台，將在台灣進行為期4天的拜會行程。由於他曾遭中國制裁，因此於機場落地時表示，此行是為了證明中華民國和中華人民共和國不是一個國家，儘管遭中國制裁，仍然能到訪台灣。

石平今日飛抵台北松山機場，展開為期4天的訪問行程，他在機場發表簡短演說時表示，他遭中國制裁，禁止入境中國，如今卻能順利進入中華民國、踏上台灣國土，這充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同的國家。

廣告 廣告

石平強調，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是台灣，台灣就是中華民國」，與中國「沒有一毛錢的關係」，他來到台灣就是要向世界傳遞「台灣是一個獨立國家」。他表示，這次訪台將和台灣各界人士討論如何加強日台友誼與合作，並維護台海與亞洲的和平，希望能取得豐碩成果。

媒體詢問中國外交部此前曾公開批評石平的言論是「不值一提的醜陋行為」，對此他則回應：「他不提就不提，他愛提不提，我無所謂。」

台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨和團體的相關人士於松山機場為石平接機，台灣國理事長陳峻涵為他戴上台灣與日本友好的胸章，他表示，在台灣四天都會戴著此胸章，表達台日友好的關係。另一邊新黨人士則手舉「勾結日本右翼，害死台灣人民」的牌子在一旁抗議。

石平出生於中國，2007年取得日本國籍。他畢業於北京大學哲學系，1988年留學日本後不久，因為中國發生天安門學運，決定離開中國，2007年歸化日本，並於去（2025）年7月首次當選參議員。他於去年9月遭中國制裁，禁止入境中國，並凍結他在中國境內的資產。

更多太報報導

美緝毒活捉馬杜洛總統 外交部：盼委內瑞拉和平過渡到民主政體

晚安小雞將從柬埔寨遣送中國？外交部：提供必要協助

日本參議員石平宣布訪台 證明台灣是獨立國家