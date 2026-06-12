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菲律賓與中國在南海的衝突持續升溫。針對中國政府日前以「發表錯誤言論」為由，對菲律賓國防部長 Gilberto Teodoro 實施制裁，Teodoro 於週五強硬回擊，誓言將不畏北京的「邪惡」行徑，繼續履行職責捍衛國家主權。

根據路透社（Reuters）報導，菲律賓總統 Ferdinand Marcos Jr 上台後，積極抵抗中國在南海的擴張，導致中菲關係近年急遽惡化。中國外交部日前指控菲律賓國防部長 Gilberto Teodoro 多次發表損害中方利益的「錯誤言論」，宣布對其及家屬實施制裁。對此，Teodoro 發表聲明反擊，痛批這是中國對說真話者的打壓，並強調自己會繼續履行職責，對抗中國在南海的「邪惡」行徑。

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菲律賓軍方也力挺防長，發言人 Roy Trinidad 指出，Teodoro 的言論完全符合國際法，中國的制裁毫無根據，顯然是企圖進行「政治恐嚇」，但這絕不會動搖菲國軍方在南海巡邏的決心。然而，中國外交部發言人 Lin Jian 則反駁，指責 Teodoro 是為了個人政治利益在「作秀」與歪曲事實，並稱正是少數這類人的魯莽行為導致了局勢升級。

菲律賓外交部對此發表聲明，認為中國的制裁是一項「不友善的舉動」，只會讓雙邊關係更加複雜，無助於建立互信。菲國外交部副部長 Ma. Theresa Lazaro 表示，馬尼拉當局將尋求與北京進行對話，強調相較於制裁，菲律賓更傾向透過外交與對話解決爭端。

事實上，這並非北京首次對外國官員祭出制裁。中國過去也曾因人權與政治爭議，制裁過美國現任國務卿 Marco Rubio（時任參議員）以及多名歐盟議員。不過，隨著川普（Donald Trump）即將重返白宮，以及中國試圖拉攏歐盟，北京後續也透過外交手段彈性調整了相關限制。

原文出處：遭中國制裁沒在怕 菲律賓防長誓言對抗北京「邪惡」

本文由AI協作，經編輯審核後發布