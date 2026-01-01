遭中國制裁！日籍參議員宣布訪台：證明台灣是獨立國家

政治中心／綜合報導

歸化日本國籍的中國評論家石平，多年來一直強力批判中國，並在2025年首次當選日本參議員，去年9月才遭中國外交部宣布對石平實施制裁包括凍結其在我國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門），2025年12月31日他在社群平台發文表示，計畫在新年過後訪問台灣，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。

石平發文宣布年初將訪台，證明台灣是獨立的。（示意圖／翻攝自石平X）根據《法廣》報導，石平去年12月31日在社群平台發文宣布「計畫在新年過後訪問台灣」，他透露這次訪台有兩大目的，其一，是為因應「通常國會」（每年1月召開），就2026年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台灣方面的相關人士交換意見。其二，被中國禁止入境的石平能夠進入台灣，足以證明台灣是1個與中國無關的獨立國家；對此，中國外交部同日回應指「這種敗類的醜惡言行不值一評」。

石平去年遭中國制裁，當時他直呼感到光榮「就像是拿到中國政府頒發的勳章」。（示意圖／翻攝自石平X）

石平1962年生於四川成都，畢業於北京大學哲學系，1988年赴日本留學，2007年加入日本國，中國外交部9月宣布制裁，並發出公告指出「石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」，因此即日起依據《中華人民共和國反外國制裁法》對石平採取三項反制措施，包括「禁止我國境內的組織」、「個人與其進行有關交易、合作等活動」；「對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）」，當時遭制裁的石平則表示只是中國單方面鬧劇，他也為此感到光榮「就像是拿到中國政府頒發的勳章」，石平也強調，作為日本國會議員，中國此舉是干涉日本內政。





