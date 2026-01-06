遭中國制裁「禁止入境」 日議員石平抵台：台灣絕對不是中國的一部分

台北市 / 武廷融 綜合報導

遭中國制裁、禁止入境的日本維新會參議員石平今(6)日上午抵達台北松山機場，石平強調，他今日順利入境台灣，就充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同的國家，「台灣絕對不是中國的一部分，台灣就是一個獨立的國家」。

日本參議員石平去年遭中國宣布實施制裁，包括禁止他入境中國、凍結中國境內資產等。而今日石平搭乘日航 JL0097在上午抵達台北松山機場，將展開為期4天的訪問。石平受訪時表示，他今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分。

石平強調「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢的關係」，他表示自己來到台灣就是要向世界證明「台灣就是一個獨立的國家」。

