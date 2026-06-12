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即時中心／林韋慈報導

中國外交部昨（11）日晚間宣布，因菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）「多次發表涉華謬論、破壞中菲關係」，決定對其本人及其配偶、子女實施制裁，包括禁止入境中國包含港澳地區，並限制中國境內組織與個人與其及其家屬進行任何交易或合作。對此，鐵歐多洛今（12）日發布聲明強硬回應，指此舉是對「揭露真相者的報復手段」，並表示不會屈服於中國的「霸凌行徑」。

中國對鐵歐多洛實施制裁 菲國強硬回擊：不會屈服

中國外交部昨日在官網聲明指出，鐵歐多洛的相關言行損害中方正當利益，影響雙邊關係發展，因此決定對其本人及其配偶、子女實施制裁，包括禁止入境中國包含港澳地區，同時禁止中國境內的組織、個人與他們進行任何交易、合作等活動。

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而鐵歐多洛今（12）日則發布聲明強硬回應，指此舉是對「揭露真相者的報復手段」，並表示不會屈服於中國的「霸凌行徑」，強調將持續履行職責，捍衛菲律賓國家利益。他指出，在中國持續於當地及周邊海域採取具爭議行動的情況下，菲方官員有責任堅守立場，「我會繼續盡忠職守，守護國家」。

中國不滿報復 鐵歐多洛曾回：在中國無資產

在鐵歐多洛發表聲明前，菲律賓外交部亦批評中方制裁措施為「不友善舉動」，並表示相關決定恐使雙邊關係更加複雜，不利於建立互信及管控分歧。據外電指出，菲律賓近期曾突襲調查一家涉嫌非法排放污染物的鋼鐵企業，並逮捕69名中國籍嫌犯，由於行動涉及軍方主導，使中菲關係再度緊張。鐵歐多洛因此成為中方關注焦點。

鐵歐多洛先前受訪時則表示，自己在中國並無資產，也無前往中國的計畫，但過去曾稱對中國文化與食物抱持興趣，並且祖先幾百年前是從中國移民而來，但他同時批評中國部分行為為「霸凌式作為」，強調菲律賓將堅持自身立場。

原文出處：快新聞／遭中國制裁！菲律賓防長鐵歐多洛遭限入境 菲方強硬反擊：不會向霸凌低頭