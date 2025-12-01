遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

娛樂中心／周希雯報導

中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。

濱崎步28日得知被取消演唱會後，第一時間先是發文透露，上海演唱會的舞台是由約200名工作人員日夜趕工5天才搭建完成，卻臨時被主辦方以「不可抗因素」為由通知取消，她對買票的觀眾及工作人員感到抱歉，「我依然堅信，娛樂應該成為連結人與人的橋樑，而我願成為搭建這座橋樑的人。」不過實際上，她當下並未離開、反而依照原本流程進場，並穿上華麗服飾對著空氣「完整唱一遍」，再把整個過程錄下，預計之後公開給粉絲當作回饋。

濱崎步遭中國霸道取消演出！連發4文「無聲封鎖微博」網驚：真的被氣到

濱崎步對著空無一人的觀眾席，敬業完成整場演出。（圖／翻攝「a.you」IG）

直到昨（30日），濱崎步首度公開演唱會現場照，並標註地點為「上海」；雖然台下空無一人，但她與舞者仍帶著滿滿活力和笑容演出，無論是造型、燈光都與一般演唱會無異，濱崎步也感性寫下，「雖然有1萬4000個空位，但我感受到了來自世界各地粉絲們的滿滿愛意，這絕對是我經歷過的最難忘的演出之一。我由衷地感謝200位中日工作人員、樂團成員和舞者，是他們成就了這場精彩的演出。」這組照片被分享到濱崎步的臉書、IG，唯獨缺了中國的微博。

濱崎步遭中國霸道取消演出！連發4文「無聲封鎖微博」網驚：真的被氣到

濱崎步未把演唱會照發布在中國，最新貼文停留在為香港祈禱。（圖／翻攝「濱崎步」微博）

值得一提的是，濱崎步除了「封鎖微博」，也在IG轉發多則關於演唱會被取消的報導，而且幾乎都是繁體中文及台灣媒體。對此，不少Threads網友驚訝表示，「看樣子步姊真的被氣到了」、「她超懂的！果然是日本人的高級嘲諷技能」、「轉黃秋生評論那則我真的隔著螢幕都能感受到她的怒火」、「真的不能不愛Ayu」、「日本人一直都超懂，只是不想大吼大叫，客氣而已」。

濱崎步遭中國霸道取消演出！連發4文「無聲封鎖微博」網驚：真的被氣到

濱崎步轉發多則台媒報導。（圖／翻攝「a.you」IG）

