遭中國央視起底揚言「全球通緝」！沈伯洋嗆：台灣人沒在理中共

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，今（9）天中國央視新聞更以長達近8分鐘的專題報導「起底」沈伯洋，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。

中國大陸重慶公安日前對中共認定的台獨頑固份子、我國立委沈伯洋立案偵查，今天央視官媒更發布影片，標題是「起底台獨沈伯洋」，影片中更引述法學專家看法表示，中國大陸可透過國際刑警等組織，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作，威嚇力道強烈。

影片內容中還提到，具有諷刺意味的是，沈伯洋的父親也是一位台商，長期從事中國大陸商品轉手貿易，藉由大陸政策獲利頗豐，卻轉頭在島內煽動台獨，影片最後更稱，重慶公安此次立案不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確訊號，喊話「收手吧，否則下一個就是你」！

沈伯洋稱被造謠收美、中錢 嗆央視「台灣人沒在理中共」

不過沈伯洋相當不以為然，直言央視在假日辛苦製作7分30秒的「偽紀錄片」，但內容充滿造謠，甚至提到他收了台商和美國多少錢，直呼「不可取」，敬告央視做好內宣即可，因為台灣跟中國一邊一國，兩邊互不隸屬，「不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來」，更嗆「不管我有沒有被通緝，台灣人真的沒有在理中共」。

台北／黃品寧 責任編輯／張碧珊

