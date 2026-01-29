遭中國封殺4年！趙薇突現身直播露臉10分鐘 「畫面瞬間全黑」慘況曝

記者蔡維歆／綜合報導

中國女星趙薇2021年8月突然遭中國官方列為劣跡藝人並全面封殺，至今神隱將近4年。近日卻突然現身直播間「試水溫」，久違以精緻妝容高調露面入鏡，甚至一度帶動銷量上升。豈料，趙薇的直播才進行不久，畫面就突然轉黑爆遭平台封鎖，復出恐怕遙遙無期。

趙薇直播畫面突轉黑。（圖／翻攝自微博）

趙薇去年跨年夜凌晨現身自家酒莊直播間，未料活動才進行短短10分鐘不到，畫面便瞬間轉黑，爾後被證實遭到平台封鎖，事後趙薇也透過粉絲群以錄音短訊安撫，表示往後不能再以此方式連線，復出再度延宕畫下休止符。

而趙薇去年更一度被傳出罹患胃癌離世，但最終證實是同名的製作人，也讓不少網友更加好奇趙薇的生活近況，同年11月趙薇更在社群釋出多張風景照，其中一張則是毫無遮掩的正臉照，只見她身穿一件厚外套搭配圍巾，臉蛋看起來圓潤有氣色，似乎有些微發福，整體狀態十分良好。

