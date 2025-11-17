遭中國恐嚇全球抓捕 沈伯洋：不害怕！將持續出國反擊威脅

近來中國揚言「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，引起國內外高度關注。對此，沈伯洋今天(17日)於民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》表示，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，必須加以防備。沈伯洋強調，他除了自己不害怕，也認為台灣人不應屈服，他也會繼續出國行程，反擊中國的威脅。

民進黨立委沈伯洋日前遭中國重慶公安通緝，賴清德總統呼籲立法院表態聲援，卻遭在野立委、甚至是院長韓國瑜冷處理或嘲諷。

沈伯洋在《午青LIVE》中指出，他已要求陸委會加強宣導中國的危險性。他也強調中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，他除了自己不害怕，也要把這份不害怕散播給大家，他說自己的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。

沈伯洋表示，中國越打壓，台灣人越不應屈服；因此，他這次臨時決定不以視訊，而是親赴德國國會的聽證會，盡百分之百的努力，這也是國會外交的突破。沈伯洋強調，現在國際友台力量正在累積，他也將會繼續出國行程，反擊中國的威脅。

對於藍營立委嘲諷沈伯洋是「自作自受」，沈伯洋則反問「難道得罪中國就該被威脅嗎？」他認為身為立法院長的韓國瑜更應該對此表態，而不是迴避。

民進黨發言人吳崢則痛批中國所謂的緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安。吳崢說，賴清德總統今天又再度對韓國瑜喊話「勿替侵略者找藉口」，民進黨希望不分黨派，一致對外，共同面對中國對台灣的政治恐嚇。(編輯：許嘉芫)