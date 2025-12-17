遭中國戰狼叫囂 台灣高山茶飄香巴黎 「華崗雪源頭」 獲法國大獎特別獎

梨山聚鑫製茶廠榮獲法國 AVPA「特別獎」肯定，以獨有的松仔山頭香氣征服巴黎專業評審。 圖：梨山聚鑫製茶廠/提供

[Newtalk新聞] 由梨山聚鑫製茶廠所生產的高山茶，再度為台灣摘下國際殊榮！在2025年法國 AVPA（Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles）國際茶葉評鑑中，聚鑫製茶廠以產自華崗雪源頭的高海拔茶品，榮獲備受矚目的「特別獎」，以獨有的松仔山頭香氣征服巴黎專業評審，讓台灣茶香傳遍國際舞台。

雖然在頒獎時發生一段插曲，頒獎時主辦單位介紹台灣，並出現中華民國國旗時，與會的中國大使館人員竟大聲叫囂「台灣只是中國的一省」，企圖中斷主辦單位介紹台灣，但主辦單位不予理會，繼續完成頒獎。

廣告 廣告

榮獲這次 AVPA 特別獎的茶品，來自海拔2460公尺以上的華崗契作茶園。梨山聚鑫製茶廠擁有百年製茶工藝，在福壽山及梨山皆有自有茶園，並於大禹嶺、華崗雪源頭與原始林配合契作茶園。以自然農法搭配數據化監測，讓茶樹在最適合的氣候中生長，打造茶湯獨有的柔順回甘與山泓香氣。茶廠更專設國家認證的專業品茶師，確保每批茶都能以最純粹、最穩定的高山風味呈現給消費者。

「這座獎不只屬於聚鑫，更屬於整個梨山。」梨山聚鑫茶業的創辦人謝錫宏與執行長謝忠霖表示，台灣高山茶能在國際舞台受到肯定，是數十年來無數茶農、製茶師堅持工藝的成果。他表示：「我們一直相信，真正好的茶，是土地、氣候與人的心血共同完成。能讓來自華崗雪源頭的香氣飄進巴黎，是我們最自豪的事。」他表示，新冠疫情讓國際看見台灣，只要我們將事情或東西做好做到極致，世界就會看見台灣。

AVPA 法國農產品加值協會為全球少數以「生產者本身」為核心評選對象的國際評鑑機構，其茶葉競賽採兩階段評比：第一輪由專業鑒定師針對氧化、烘製技術、發酵工法進行技術鑑定；第二輪則由品茶人士與國際茶商進行整體風味評比。能夠在嚴格賽制中脫穎而出，代表聚鑫茶廠在技術與風味上皆獲得國際肯定。

聚鑫製茶廠堅持一條龍自產自銷模式，所有流程皆親自把關，以確保每一款茶都是「可以被世界記住的台灣味道」。本次在國際賽事中脫穎而出，更凸顯台灣高山茶在全球精品茶市場中的獨特性與不可取代性。

這次榮獲 AVPA 特別獎的茶款目前已正式上市，並獲得市場熱烈迴響，讓更多茶友能在杯中品味來自華崗雪源頭的清冽芬芳。聚鑫茶廠(聚鑫製茶廠)也表示，未來將持續以匠心職人精神製作高山好茶，將梨山的風土之美推向更多國際舞台

查看原文

更多Newtalk新聞報導

感謝季大玩諧音梗 星饗道「真多蝦、金多蟹」一路感謝到過新年

NVIDIA收購Slurm 擴展AI基礎設施關鍵版圖