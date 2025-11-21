遭中國抵制！賴清德挺日本水產 卓榮泰吃豬肉「分工一下」

行政院長卓榮泰今（21）日則秀出吃台灣豬肉的照片，喊出「分工一下...總統吃日本料理，我吃台灣豬！」 圖：擷自卓榮泰臉書粉專

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論發酵，中國除了要求其國人暫不赴日本旅遊外，19日還通知日本政府將停止進口日本水產品。賴清德總統昨（20）日在臉書貼出午餐吃壽司和味噌湯的照片強調「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，表達力挺日本水產的決心。不過，行政院長卓榮泰今（21）日則秀出吃台灣豬肉的照片，喊出「分工一下...總統吃日本料理，我吃台灣豬！」而不分區綠委王義川今日也在民進黨的直播節目《午青LIVE》中大啖日本水產品。

賴清德昨天在臉書貼出吃壽司和味噌湯的照片，還特別點名「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，就是要支持日本水產品；不過，卓榮泰今日則在臉書貼出吃便當的照片，卻是夾著豬肉的畫面，他表示，「謝謝，好多人踴躍多吃日本料理，我來支持台灣豬肉！分工一下...總統吃日本料理，我吃台灣豬！都美味！」，並喊出「台日友好」。

