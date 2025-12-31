遭中國禁止入境仍堅持立場 日議員擬訪台「證明台灣獨立」

日本維新會參議員石平將於2026年訪台。(翻攝自石平X)

日本維新會參議員石平表示，他雖被中國禁止入境，但計畫在2026年前往台灣，與相關人士進行深度意見交流，同時透過實際入境來證明台灣的獨立地位。

據《日刊體育》報導，日本維新會參議員石平今（31日）在社群媒體發文表示，即將在2026年前往台灣。石平指出，此次訪台行程主要聚焦兩大目標，首先針對2026年台海局勢與日台國防合作深化的可能性，與台灣相關人士進行深度意見交流，為例行國會會期做好充分準備。

另外，石平將透過前往台灣進行政治表態，他強調，自己雖被中國禁止入境，但他將透過能夠入境台灣，證明台灣是一個「與中國毫無關係的獨立國家」。

出生於中國的石平在2007年取得日本國籍，他於今年7月的參議院選舉中代表日本維新會首度參選，並成功當選。同年9月，中國政府以石平過去曾參拜靖國神社為由，正式宣布對其實施制裁措施，內容包含禁止石平入境中國以及凍結他在中國境內的相關資產。





