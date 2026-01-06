遭中國禁止入境...中裔日參議員石平一抵台即熱情喊「台灣就是獨立國家」：告訴世界兩岸絕非同屬一國

日本維新會中國裔參議員石平受邀訪台，今（6日）抵達台北松山機場，對於順利踏上台灣國土，他表示非常高興激動，因為其被中國制裁禁止入境。他直言，此事充分說明中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家，「台灣就是台灣，台灣就是中華民國」；並說，這次來到台灣是要告訴世界，台灣是「獨立的國家」。

參議員石平預計9日將與學者余茂春、明居正、楊海英，以及民進黨立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」他也是在印太戰略智庫執行長矢板明夫牽線安排下順利訪台。

石平落地出海關後受到台聯黨、台灣基進、台灣國、史明教育基金會等政黨以及社團代表熱烈接機，雖然期間遇到新黨組織的群眾在松機外大聲抗議，但航警及霹靂小組快打部隊即時出動人力隔開雙方人員。



面對媒體採訪，石平先是表示，作為日本參議員踏上台灣的國土，使他相當高興也非常激動，因為中華人民共和國政府對他進行制裁，不允許他入境中國，然而今天卻能夠順利進入台灣、中華民國，充分說明中華人民共和國和中華民國「完全是兩個不同的國家」。



石平提到，來台灣的目的就是為了證明中華民國和中華人民共和國非同一個國家，也說未來四天將與台灣各界人士就如何加強日台友誼、合作，以及維護台海和亞洲和平，進行很多磋商，希望此次訪台能夠取得成果。



對於中國外交部砲轟「言行醜惡」、「不值一提」，石平直言，不提就不提，他愛提不提，「我無所謂」。

