遭中國禁止入境！日參議員石平抵台嗨喊：告訴世界「台灣是獨立國家」

出生於中華人民共和國四川省、被中華人民共和國政府「制裁」的日本維新會參議員石平，應印太戰略智庫執行長矢板明夫邀請，今（6）日上午搭乘日本航空班機抵達台北松山機場，獲得台灣基進、台聯黨及台灣國等獨派團體迎接。石平在機場短講時表示，非常激動能踏上台灣國土，他能暢行無阻地入境中華民國，充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同的國家。

中華人民共和國外交部2025年9月宣布制裁石平，此次來台前，石平曾在社群媒體發文表示，自己被中國禁止入境，若能夠入境台灣，將證明台灣是和中國無關的「獨立國家」。有關石平前述相關說法，中國外交部發言人林劍2025年12月31日在例行記者會被詢及時，稍作停頓後回應，「這種敗類的醜惡言行，不值一評。」

石平今日上午搭乘日本航空JL0097班機抵達台北松山機場，印太戰略智庫轉述，石平抵達機場大廳時神情愉悅，面對在場媒體與支持群眾展現高度熱情，台灣基進、台聯黨及台灣國等獨派政黨和團體的相關人士，也到機場迎接石平抵達台灣，台灣國理事長陳峻涵為石平戴上台日友好的胸章，石平說，自己在台灣這4天都會戴著，以表台日的友好關係。

在獨派團體簇擁之下，石平拿著麥克風高呼，此行的首個目的已經達到，「就是為了證明中華民國和中華人民共和國不是一個國家。」石平說，能以此身分踏上台灣國土感到非常激動，北京當局對他實施制裁，嚴格禁止他過境或入境中國，但他今日卻能暢行無阻地入境中華民國，這本身就是一個最具說服力的政治宣示。

「台灣就是台灣，台灣就是中華民國。」石平表示，台灣絕對不是中國的一部分，與對岸的中國政權在管轄權上毫無瓜葛。他說，此行首要目的就是透過親身實踐，向國際社會傳遞「台灣是一個獨立國家」的清晰訊號。

對於林劍日前的說法，石平說，「他不提就不提，他愛提不提，我無所謂。」他也說，此次在台灣停留的4天，證明「兩岸不是一個國家」的政治宣示，在他入境那一刻就已達成，接下來的重點將放在實質交流，計劃將與台灣各界人士進行廣泛磋商，探討如何加強日台友誼、合作及維護台海、亞洲和平，也希望此次訪問能取得成果。

