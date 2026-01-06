遭中國禁止入境 石平抵台高喊：台灣就是一個獨立的國家

日本維新會參議員石平遭中國外交部列名制裁，並於今日抵達台灣。（圖為2025年7月日本參院改選，石平街頭拜票） 圖：翻攝「X」@officesekihei

[Newtalk新聞] 遭中共制裁、禁止入境中國的日本維新會參議院議員石平今（6）日抵達台灣，並高喊，他今天來到台灣就是要證明、要告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。

石平今日上午搭乘日本航空JL0097班機抵達台北松山機場，並在踏上台灣國門後發表簡短訪台感言。

石平表示，他作為日本參議員踏上台灣國土非常高興，也非常激動。他說，中華人民共和國對他進行制裁，不允許他進入中國國境，而他今天順利進入台灣國境、進入中華民國國境，充分說明，「中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分」。

石平指出，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國大陸的中國沒有一毛錢的關係。他今天來到台灣首先就是要證明這一點，要告訴世界，台灣就是一個獨立的國家。

石平也說，他要在台灣待四天，想和台灣的各界人士，就怎樣加強日台友誼、日台合作，怎麼維護台海和平、亞洲和平，要跟各方面人士進行很多磋商。他希望在台灣的訪問取得很多成果，也想在台灣和各位朋友在一起過得非常愉快且開心。

石平日前宣布訪台行程後即引發關注。他直言，自己因遭中國制裁而被禁止入境中國，若仍能自由訪問台灣，正好說明台灣並非中國的一部分。相關發言引起國際輿論討論，中國外交部元旦例行記者會上被問及此事時，不僅一度語塞，隨後更強硬回嗆提問媒體，引發外界議論。

