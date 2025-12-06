遭中國粗暴抵制「獨唱空場」！濱崎步再發聲不忍了：遺憾始終揮不去
娛樂中心／綜合報導
受到中日關係急遽升溫影響，日本天后濱崎步原訂於11月29日在上海開唱，但在前一天突被取消，不過濱崎步仍對著1萬多張空位演唱，如今卻被中國輿論聲稱「只是彩排」，引起輿論熱議。如今事隔數日，濱崎步今（6日）再度發聲吐露內心掙扎，令全球歌迷不捨為她抱屈。
濱崎步今（6日）再度吐露心緒，以日文感慨表示，「昨晚的月亮也很美！遺憾始終揮不去，但至少我會以誠實面對自己和他人的方式，來結束今年的最後一個月。」透露出她的無奈與堅持，也讓粉絲再次為她加油、心疼不已。
而濱崎步本次亞洲巡演原在日本、台灣、中國皆吸引高度關注，如今上海站被迫喊停，澳門壓軸場更顯得備受矚目。多位業界人士認為澳門政策環境相對寬鬆，舉辦機率仍高，但仍須密切關注是否會有臨時變化。粉絲則希望這場難得的亞洲重聚能順利落幕，不再上演臨時取消的狀況。
