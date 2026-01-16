遭中國網友痛罵「抓去關」 館長哀嘆「已一無所有」求饒：沒有回頭路

館長自爆中國網友也想他被抓去關，希望粉絲相信他，目前已無退路可走。（示意圖，本刊資料照）

館長陳之漢最近大動作進軍對岸，廈門電商公司正式插旗營運，直播首秀更是話題不斷。不過館長在鏡頭前坦言，中國部分網友竟然希望他鋃鐺入獄，讓他感嘆自己現在簡直快一無所有，早就沒有退路了，別再酸他愛左右橫跳，「我到底要跳去哪？」

為何館長感嘆一無所有?

館長自嘲自己目前在台灣的處境極為艱難，快要變成過街老鼠，被罵得比狗還不如，他感嘆自己為了這條路幾乎快要一無所有，並向中國網友喊話：「你必須相信啊，走到最後，我已經沒有回頭路了，請不要再說我左右橫跳，我到底要跳去哪？」

想做生意不碰政治

為了展現決心，館長去年就在頻道上開箱廈門電商公司「智慧館長網絡科技有限公司」，從裝潢、團隊到營運方向都規畫得有模有樣。他強調這次跨海創業是玩真的，想證明自己能把生意做大，不想再捲入政治紛爭與口水戰，未來的重心會全部放在嚴選好貨、品管與直播內容的產出上。

館長感嘆過去總是被各種標籤纏身，直言現在只想走專業路線，覺得每天罵人或談政治真的太low，「每天罵人、講政治，真的沒什麼意義」，這番自白在直播中吸引大量點閱，更有不少中國網友留言幫他打氣。

