遭中國警告「出國就被逮」 沈伯洋現身德國國會：勇敢的台灣人不會退縮

政治中心／張尚辰報導

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令，而沈伯洋受邀至德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，對此他在社群發布影片，表示自己目前人已經在德國國會門口，將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮，「我們是為全世界的自由民主而戰」。

沈伯洋在臉書發布影片，指出他知道中國準備對他展開追緝，只要出國就會被逮捕，但目前他人就站在德國國會的門口，接下來也會以台灣立法委員的身分，為自由民主作證。

沈伯洋表示，之所以來到德國國會，是為了全世界的自由民主而戰。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋說，中國一直以來都想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，但是做為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就輕易退縮，今天之所以來到德國國會，最主要的原因不只是在捍衛我國的民主，而是為了全世界的自由民主而戰，「我進去之後，要讓他們知道，也要讓中國知道，This is Taiwan，this is freedom。And we will never back Down（這是台灣、是自由，我們永遠都不會退縮）。」

