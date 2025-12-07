遭中國軍機「雷達照射挑釁」！日本發聲譴責 澳洲國防部出手援日：令人擔憂
針對中國解放軍機6日於沖繩本島東南方公海上，對日本航空自衛隊戰機進行雷達照射一事，日本防衛大臣小泉進次郎7日上午在東京與來訪的澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）會談時進行說明。小泉進次郎強調，這是「超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為」，日方已向中國提出強烈抗議並要求防止再度發生，「日本將以毅然且冷靜的態度，持續為區域和平與穩定做出因應」。
日本防衛省指出，事件發生於6日下午4時30分左右，中國海軍航空母艦艦載機在公海上起降，自衛隊因此緊急升空進行對領空侵犯相關措施；期間自衛隊F-15戰機遭中國軍機進行2次雷達照射。當晚6時30分過後，另一架自衛隊機亦遭照射。所幸自衛隊機與機上人員並未受到損害。日本政府對此表示「極度遺憾」，並向中方提出嚴正抗議。
馬爾斯在會談中形容該事件「相當令人憂慮」，表明澳洲「將與日本攜手合作」。雙方並在會中確認，面對中國在東海、南海日益強勢的行動，日、澳將深化安全保障合作。
此外，日媒報導，兩位國防部長也討論澳洲海軍採購日本海上自衛隊「最上級」護衛艦改良型的相關計畫，確認年度內簽約的進展。馬爾斯前一日亦前往長崎的三菱重工長崎造船所視察，了解艦艇建造流程與技術內容。
熟知日本的民進黨立委陳冠廷表示，日本遭到雷達鎖定不是一般的軍事接觸，而是帶有攻擊意圖的危險行為，最容易引發誤判和擦槍走火，中方不應再以單方面方式升高情勢。中國一方面把境外旅遊當成政策工具，限制團客赴日，一方面又用水產品檢驗作為壓力，這些措施本就已經擾亂區域經貿秩序，現在再加上對日本軍機的挑釁，會讓周邊國家不得不提高戒備，也會讓中國在國際上的信任度持續下滑。
