遭中國通緝也照飛！沈伯洋德國國會「全英文發聲」：台灣人不會退縮

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

民進黨立委沈伯洋近日被中國官方點名，聲稱要透過國際刑警組織在全球範圍「抓捕」他，引發台灣社會關注。對此，沈伯洋回應，中國目的就是製造恐懼，「而我們要做的事情，就是讓這件事情到我為止」。才在台灣回應完相關議題，沈伯洋昨（12）日晚間便在臉書上傳影片，宣布自己已飛抵德國，準備以台灣立委身分在德國聯邦議院作證。

沈伯洋昨天晚間便在臉書上傳影片，宣布自己已飛抵德國。（圖／沈伯洋臉書）

沈伯洋受邀出席的是德國國會舉行的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他在會中直言，能站在德國國會，是一種榮幸。中國近來公開宣布將他列入通緝名單，僅僅因為他從事和「假訊息」相關的學術研究，以及他在台灣努力推動公共教育，甚至警告他若出國就會被全球追捕。但他此刻就坐在德國國會內，為他的研究、國家、言論自由發聲，捍衛德國與台灣共同珍惜的民主價值。

廣告 廣告

沈伯洋在聽證會的全英文發言隨後在社群平台 Threads 上瘋傳。會議開始前，沈伯洋也拍了一段自拍影片表示，中國一直企圖用威脅讓台灣人閉嘴，但台灣人不會因此退縮。「我最主要不是只是在捍衛我們國家的民主而已」。



更多FTNN新聞網報導

被罷團視為台北市長人選！沈伯洋謝大家支持：做好立委工作最重要

沈伯洋遭重慶公安立案調查！綠黨團列中共過往惡行 喊話藍白「勿事不關己」

公安局長臂管轄沈伯洋？陸委會說話了

