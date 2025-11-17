遭中國通緝卻無立法院聲援 沈伯洋憂影響國際觀點

日前遭中國發布通緝的民進黨立委沈伯洋今天(17日)接受媒體專訪，表示自己遭到中國脅迫，但肩負國會外交的立法院卻不願聲援，恐會影響國際觀點；對於近期遭到在野黨各種嘲諷，沈伯洋也認為背後的動機令人匪夷所思。至於未來是否要參選台北市長，他則強調「戰士不容易選擇戰場」，一切看黨中央的意見。

民進黨立委沈伯洋日前遭中國重慶公安通緝，賴清德總統呼籲立法院表態聲援，卻遭在野立委、甚至是院長韓國瑜冷處理或嘲諷。對此，沈伯洋17日接受資深媒體人周玉蒄節目專訪時表示，這其實是很嚴重的問題。

沈伯洋指出，立法院長是國會外交的龍頭，且兼任民主基金會董事長，他擔心韓國瑜的的言論可能造成其他國家有所疑慮；且台灣的立委遭中國脅迫，立院大家長卻不聲援表態，這也很奇怪。沈伯洋說：『(原音)大家長的特色就是大家出了什麼事情，他就會出來發個聲明說「我們要保護台灣國會議員的安全」。對方通緝我、要抓我的原因就是我不認為「台灣屬於中國」，他如果覺得這樣是應該的，那他表示台灣是屬於中國的，這不是很奇怪嗎？』

面對近期在野黨對自己的攻擊，沈伯洋認為其實都是要詆毀他的人格，他甚至猜測接下來會傳出他有私生子。另外，在野黨日前針對沈伯洋做了一份民調，他認為背後動機也令人匪夷所思。沈伯洋說：『(原音)你怎麼會去做一個完全沒有要幹嘛，就是你的同事的一個民調？所以他做出來那一個結果我就覺得很奇怪，但問題是這個結果就可以拿來被中國所用，中國就可以講「你看我們很有成效，台灣現在大家也都不支持他，他問題很多」等等之類的。』

另外，有關聯電創辦人曹興誠近期力推他在2026年角逐台北市長，沈伯洋則說明黨中央沒有和他接觸，而且他目前身為藍、白的「大標靶」，一旦遭抹黑成功，負面聲量一定會外溢，對整體選戰不利。不過他也強調「戰士不容易選擇自己的戰場」，就看未來黨中央的決定。(編輯：宋皖媛)