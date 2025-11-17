遭中國通緝「我更該出國」！沈伯洋：讓大家知道他們喜歡狐假虎威
記者陳思妤／台北報導
中國立案偵查民進黨立委沈伯洋，還揚言全球通緝、終身追責，不過沈伯洋並不畏懼，現身德國國會參加聽證會，但面對總統賴清德喊話聲援，立法院長韓國瑜卻稱「自己生病卻讓別人吃藥」；而國民黨立委羅智強更是高喊，「我拒絕保護沈伯洋」。對此，沈伯洋今（17）日大酸，有失高度。他也透露，其實原本評估用視訊參與，但中國這樣做，讓他覺得他該出國讓大家知道，中國喜歡狐假虎威。
沈伯洋今天接受《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，他透露之前就收到德國邀請希望他到現場作證，但他原本覺得會期中想要視訊，但對方覺得視訊效果不好，所以他想說再評估看看，不過最後中國此舉，讓他反而覺得，「我更該出國讓大家知道，中國喜歡狐假虎威」，所以最後一刻說他要實體出席，對方也覺得太好了。
沈伯洋接受媒體訪問時也表示，中國現在最重要目的就是希望他不要出國，不要去做外交，但這是他的工作，「我們不會因為這樣就感到懼怕」，都會審慎評估，該做的外交工作都會持續進行。他也大酸，藍白經常跟中國應和，不管有沒有直接關係，但看到中國打什麼就覺得有聲量，對自己有幫助就打，這是完全沒顧慮到國家，很明顯都是把政黨利益放在國家利益之前，包括「韓院長、立委的回應， 都是有失高度」。
沈伯洋指出，要保護的不是他，真正現在被通緝的是台灣的國軍，他是即將被通緝，而國軍已經被通緝，作為立委、政治人物，不是應該站出來保護國軍嗎？怎麼可能落井下石？他批評，講這些話很明顯是把國家利益擺在後面，希望這些立委、政治人物稍微導正一下，把台灣利益擺在最前面。
此外，日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權，言論引起中國不滿，沒想到前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱竟也一起批評高市早苗。沈伯洋指出，高市早苗的言論在日本非常受到支持，支持度還上升，但台灣竟然還是有政治人物批評高市早苗。他說，明明高市早苗會站在風口浪尖被中國攻擊，是因為認為台灣跟日本站在一起，台灣有事日本有事。
沈伯洋說，有國家為台灣站出來而遭到中國攻擊，台灣唯一做的事情應該是聲援， 要跟高市早苗、跟日本站在一起。他直言，大家不要覺得理所當然，很多時候國際情勢對台灣有利，但這是稍縱即逝的，不可能保證永遠都對台灣有利，如果這些機會要把握的當下，後面都有人扯後腿，對台灣未來是有很大影響
