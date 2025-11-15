遭中國通緝！閩南狼反告央視 自爆高官已「主動聯絡」

八炯、閩南狼遭到中國發布懸賞公告。（圖／翻攝自泉州市公安局網站）





中國福建省泉州市公安局日前發布懸賞公告，宣稱要蒐集台灣網紅八炯與「閩南狼」的「犯罪線索」，並開出人民幣5萬至25萬元不等的獎金，引發外界譁然。對此，閩南狼透露，公告發布後，已有中國官方人士親自與他聯繫。

閩南狼在三立談話節目中表示，公告曝光後，身邊許多過去在中國認識的朋友陸續向他探詢消息，甚至將懸賞文件私訊給他，還有人試圖約他出門喝茶、喝咖啡、簽名等。

閩南狼直言，若前往對中國而言敏感度高的國家，就有可能遭到拘捕；但若是前往與台灣關係友好的地區，風險就會相對降低。他強調，中國是專制獨裁國家，一旦遇到便很可能被強行帶走。不過資深媒體人丁學偉分析，國際刑警組織應該不會幫助中國將閩南狼帶去中國。

廣告 廣告

閩南狼分析，中國此舉很可能是為了打「輿論戰」或「政治戰」，目的在於製造壓力與恐懼。他認為，即便真的有人帶著蒐集到的資訊前往報案，中國公安未必會受理，更不一定會真的發放懸賞金。

閩南狼表示，他已向中國泉州公安局、央視進行刑事提告，此外還對網路上攻擊他的網友﹑聲稱要將他抓去懸賞的人，他都一一提告，警告外界人士，不要對他進行生命安全威脅。

閩南狼坦言，中國官方人士有主動聯繫他，包含文旅局局長、公安人員都曾透過微信與他接觸。閩南狼也提到，自己曾與泉州市公安局局長見過面，因此官方掌握他的背景與資料相當詳細。目前這些官方人士傳達的訊息主要是勸他「回頭是岸」、甚至希望他「認祖歸宗」。

更多東森新聞報導

閩南狼遭通緝在台中「自首」 盧秀燕議會震怒表態！

八炯被懸賞100萬嗆中國「瞧不起台灣人」：起碼要1000萬

台灣社群驚見「斬殺閩南狼」要領100萬 陳柏源發聲了

