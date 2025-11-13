遭中國點名全球抓捕 沈伯洋現身德國國會

民進黨立委沈伯洋說道，「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮。」

在德國國會前自錄影片，沈伯洋說不會因為中國抓捕就退縮，出席德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，親自作證。

沈伯洋提及，「中國在前幾天警告我，說如果我出國可能會被全球通緝，然而我現在就坐在德國，為我的研究發聲、為我國家發聲、為言論自由發聲。」

民進黨立委沈伯洋遭對岸立案偵查並威脅展開「全球抓捕」，對此總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應該聲援。

立法院長韓國瑜回應，「從賴清德總統點這個名，我們很明顯可以看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥。」

被總統點名站應該出來捍衛國會尊嚴，立法院長韓國瑜親上火線回應，強調會保護好每一位立委的權益，但話鋒一轉，要賴清德應該先廢除台獨黨綱，以及撤回將對岸視為「境外敵對勢力」。

韓國瑜表示，「台灣安全最重要的4隻腳，保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。賴總統跟民進黨打斷了3隻腳，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由，兩岸在九二共識的基礎之下、《中華民國憲法》規範之下展開和平交流、和平對話。」

對於韓國瑜回應，民進黨立院黨團呼籲別跟破壞和平的「加害人」站在一起，造成錯假的國際訊息；國民黨立委許宇甄則建議，乾脆由韓院長帶領成立「兩岸事務因應對策小組」承擔兩岸對話的重責大任。

國民黨立委許宇甄提及，「那既然行政體系沒有辦法、賴清德總統覺得他沒辦法做到，那我們是不是可以來成立一個立法院因應兩岸事務對策小組，來去因應這相關的事宜呢？」

陸委會主委邱垂正回應，「我們尊重貴院的決定。」

副院長江啟臣表示，民國89年曾有兩岸事務因應小組作業要點但當時並沒有運作，現在需要跨黨派共識，去函給院長就會召集各黨團協商、展現國會團結。

