遭中央回嗆：自己的大便自己收！土方去化卡關 盧秀燕要求內政部出面道歉

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

近期全台營建業因「土方之亂」陷入困境，台中市政府建議中央成立跨區域整合平台，盼由中央統籌，建立長期且制度化的調度機制，卻遭國土署官員以「自己的大便自己收」回應，引發產業界與地方政府強烈反彈。對此，台中市長盧秀燕今（21）日公開開砲，直指該輕蔑言論不尊重業者，要求內政部出面說明、約束所屬官員，並向全台營建業者公開道歉。

盧秀燕表示，土方不該被貶抑成「大便」。（圖／市府提供）

盧秀燕今日在議會受訪時直言，營建業長期被視為帶動經濟發展的重要引擎，工程建設的本質是為國家建設、為人民蓋房子，結果卻被中央官員將施工產生的土方形容為「穢物、排泄物」，不僅傷害產業尊嚴，也讓第一線業者難以接受。

她進一步指出，全國營造公會理事長已明確說明，約九成以上的土方具備高度再利用價值，可作為填海、造路或公共工程使用，絕非毫無用處的廢棄物，更不該被貶抑成「大便」。

盧秀燕也強調，土方問題並非單一縣市現象，而是全台性結構問題，目前全台100%的工地都受到影響，高雄甚至已出現中小型包商陸續倒閉的情況，產業鏈正承受極大壓力。

她直言：「政府應該是解決問題的人，而不是製造問題的人！」中央若無法提出具體解方，至少應展現尊重產業、體恤基層的態度，而非以輕蔑語言回應地方建議。

對於此番爭議，盧秀燕嚴正呼籲，內政部必須正視官員言行失當問題，立即加以約束，並向全國營建與建築業者公開道歉，同時回到政策本質，正視基層困境，協助地方共同面對土方去化的結構性困境。

