遭中核攻擊將全面報復 ! 日右翼嗆中「一億玉碎」中友誼船「鑒真號」停駛

日本右翼作家、著有《大東亞戰爭的新肯定》的橋本琴繪近日表示，若日本遭遇中國核攻擊，可能導致日本社會出現全面性的反應。她在發言中稱，若名古屋、福岡等主要城市遭受打擊，造成數百萬人傷亡，「剩餘人口可能會產生強烈反應」。

[Newtalk新聞] 日本右翼作家、著有《新大東亞戰爭肯定論》的橋本琴繪近日表示，若日本遭遇中國核攻擊，可能導致日本社會出現全面性的反應。她在發言中稱，若名古屋、福岡等主要城市遭受打擊，造成數百萬人傷亡，「剩餘人口可能會產生強烈反應」。她並提到，日本目前人口約 1.2 億人，相比二戰時期的 6,000 萬人口規模更大。

橋本的言論在日本國內外引發爭議，部分輿論認為此類說法具有強烈意識形態色彩，反映日本近年部分右翼團體在國安議題上的激進化趨勢。

日本右翼作家、著有《新大東亞戰爭肯定論》的橋本琴繪近日表示，若日本遭遇中國核攻擊，可能導致日本社會出現全面性的反應。

近期，多國政府亦就日本的安全政策走向表達看法。12 月 5 日，中國國防部發言人蔣斌表示，中方注意到日本在國防政策上的調整，對其軍事擴張趨勢表示關切，並強調歷史問題仍需重視。

俄羅斯方面，聯邦安全會議秘書紹伊古 12 月 2 日在中俄戰略安全磋商中表示，反對軍國主義在歐洲及日本重新抬頭。

美國政府亦對日本的軍事政策保持關注。美國總統川普 12 月 2 日在談及美日關係時指出，美方希望日本在防務上承擔更多成本，但外界普遍認為，美國並不支持日本突破「和平憲法」框架或發展核武能力。

美國總統川普 12 月 2 日在談及美日關係時指出，美方希望日本在防務上承擔更多成本，但外界普遍認為，美國並不支持日本突破「和平憲法」框架或發展核武能力。

法國總統馬克宏在 12 月 4 日訪華期間重申對「一個中國」原則的立場。英國方面雖未直接評論，但在區域安全議題上多與美國保持一致。

外界分析認為，在日本首相高市早苗近期針對台海局勢的發言及日本持續調整防務政策背景下，聯合國安理會五個常任理事國近期的公開立場，反映主要國家對區域穩定的共同關切。

而中日關係緊張擴散至民間交流，新加坡《聯合早報》12 月 8 日報導指出，在中日關係持續緊張之際，被視為兩國友誼象徵的渡輪「鑒真號」已宣布暫停營運。

根據《南華早報》報導，「鑒真號」營運方中日國際輪渡於 12 月 8 日發聲明稱，自 6 日起，上海往返日本大阪與神戶的航線停駛，主因是擔憂在當前局勢下，難以保障兩國旅客的跨境旅行安全。營運方強調，此為「暫時措施」，何時恢復仍未定。

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」相關言論後，引發中國政府強烈不滿。其後，中國陸續在旅遊、教育、水產出口等領域採取反制措施。中國文化和旅遊部提醒民眾近期避免前往日本；多家中國主要航空公司也在 12 月 5 日宣布，赴日航班的全額退票政策延長至 2026 年 3 月 28 日。

