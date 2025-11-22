遭主辦當眾羞辱挺身對抗！墨西哥佳麗法蒂瑪環球小姐奪冠

墨西哥佳麗法蒂瑪·博世（Fatima Bosch）在曼谷舉行的第74屆環球小姐選美大賽中奪得后冠，為充滿爭議的選美季畫下句點。25歲的法蒂瑪曾在11月初因遭泰國主辦當眾羞辱而憤然離場，當時還有許多佳麗也離場表示支持，風波一度延燒。

墨西哥小姐在經歷風波後，奪得后冠。（圖／美聯社）

這屆的環球小姐選美可說是風波不斷，本月初，法蒂瑪因未配合主辦發布宣傳內容，遭到泰國媒體大亨兼選美活動主辦人納瓦特·伊薩拉格拉希爾（Nawat Itsaragrasil）公開羞辱，而當法蒂瑪挺身為自己辯護時，納瓦特竟呼叫保全並威脅要取消支持她的參賽者資格。隨後法蒂瑪離開現場，其他參賽者也紛紛跟隨表達聲援。

在21日的決賽中，納瓦特雖在社群媒體上發布了觀眾席的照片，但未見其登台。法蒂瑪獲冠後，他在社群媒體上以泰文發布簡短聲明：「十億字也無法言表」。他還告訴記者：「至於結果，我們交給家中的觀眾評判...各地人們可以做出自己的評估。」

亞軍則由泰國佳麗普拉維納爾·辛格（Praveenar Singh）獲得，委內瑞拉的史蒂芬妮·阿巴薩利（Stephany Abasali）則排名第三，菲律賓的瑪·阿蒂薩·馬納洛（Ma Ahtisa Manalo）和象牙海岸的奧利維亞·亞切（Olivia Yace）分別位列第四和第五。

這場選美大賽的爭議不僅限於法蒂瑪事件。就在決賽前一週，有兩名評審突然辭退，其中一人指控主辦方操縱選拔過程。黎巴嫩裔法國音樂家奧馬爾·哈福什（Omar Harfouch）在Instagram宣布辭去八人評審團職務，指控一個「臨時評審團」在決賽前已預先選出決賽選手。數小時後，前法國足球明星克勞德·馬克萊萊（Claude Makelele）也宣布退出，理由是「不可預見的個人原因」。

環球小姐組織否認了哈福什的指控，表示「未授權任何外部團體評估參賽者或選擇決賽選手」。然而，在法蒂瑪獲勝宣布後幾分鐘，哈福什再次在網上發表聲明，重申其操縱指控。

另外遇有一件插曲，前幾日的晚禮服初賽中，牙買加小姐意外跌落舞台，需用擔架緊急送出會場。主辦方隨後表示，她已住院但未骨折，「正受到良好照顧」。

