台南一名Uber司機載送一名女乘客要去百貨公司，但兩人因為下車地點，在車上起口角，女子質疑司機繞路，情緒很激動，更大罵司機，氣得司機po文，發問可以提告嗎。

遭乘客質疑繞路飆罵! 小黃運將怒PO網欲提告

司機繞道送乘客到百貨公司正門口，卻遭飆罵。（圖／翻攝畫面）

小黃司機載送乘客，要到百貨公司，但就在司機轉彎時，乘客突然情緒暴走。失控飆罵司機，越說越激動，司機無奈回應，還被罵說在狡辯。乘客大罵一通才下車，留下司機好錯愕。其他司機：「我就不理他，看他要去客訴還是怎樣，這客訴比較沒道理啦。」

這路段禁止迴轉，也有科技執法。（圖／民視新聞）

事發在台南中西區一間百貨公司附近，當時乘客看到目的地就在對面，要求司機靠邊停，但司機認為這裡禁止迴轉，改從小巷子繞道，送乘客到百貨公司正門口，但就因為怎麼開比較順路，引起衝突。司機認為，他照正常路線走卻被罵，上網發問，可以提告嗎。律師梁家瑜：「導致人格權受有損害，可以另外依照民法，侵權行為損害賠償請求權，來請求損害金額。」其他司機：「會照客人比較方便上下車的方式，這客人她可能不是當地的啦。」雖然事發在計程車內，不符合公然侮辱條件，但被罵的司機仍然可以依民法提告，畢竟跑車載客，儘管路線要求不同，都可以溝通，遇到不理性行為，司機實在無奈。

