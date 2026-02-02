遭二度詐騙「數10萬存款全蒸發」！警政署曝2話術100％假的

生活中心／張尚辰報導

一名網友急著將被詐騙的錢討回，不料卻落入二次詐騙陷阱。（示意圖／資料照）

詐騙事件層出不窮。一名網友遭詐騙10萬元後，為了追回損失，自行向網路上自稱「律師」的陌生人求助，未料卻再度落入詐騙陷阱。對此，「165反詐儀表板」提醒，凡是宣稱「保證追回」、「先付費再處理」的說法，幾乎可以確定是詐騙，呼籲民眾務必提高警覺。

165反詐儀表板分享一起案例，一名民眾日前透過網路交友認識陌生人士，卻誤入愛情詐騙陷阱，損失數十萬元積蓄。事後雖已報警處理，但仍心有不甘，持續尋求補救方式。

廣告 廣告

該名民眾隨後在中國搜尋網站「百度」看到一則聲稱可協助追回詐騙款項的律師廣告，便加對方微信聯繫。對方自稱是律師，表示可協助調查並追回大部分款項，但須先支付訂金與相關費用。民眾不疑有他，依指示匯款、刷卡付款，並在線上簽署委任合約。

未料對方在收到訂金後便失去聯繫，民眾上網查證才驚覺自己遭到「二度詐騙」，情緒相當崩潰，直言「原本以為找到救命稻草，結果那根稻草卻是另一條來自深淵的繩索，再次把我拉進另一個詐騙陷阱。」

對此，「165全民防騙」在臉書粉專發文指出，近期經常出現被害人在首次遭詐後，又因急於止損而再次受騙的案件。詐騙集團常利用被害人想追回損失的心理，假冒律師、幣流分析師或追金專家，聲稱能協助討回款項，實則為典型的「二次詐騙」手法。

165全民防騙也強調，若發現遭受詐騙，務必第一時間報警，警方將協助通報金融機構並圈存可疑帳戶。切勿輕信任何「保證追回」、「需先付費才處理」的話術。所有詐騙案件皆須經警方、檢方偵辦，並進入法院程序後，才能依法追償；律師僅能依法協助訴訟與證據整理，絕不可能私下直接幫忙把錢拿回來。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

「38元換iPhone17 Pro Max」？屏東男落詐團陷阱 存款歸零超後悔

很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接

Google急發警告！「1封信」千萬別點 官方：點開個資秒洩漏

袁惟仁纏病8年病逝！陳子鴻、黃韻玲痛心發聲：一路好走

