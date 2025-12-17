遭他爆粗口開譙「沒用的東西」！37歲男星出手反擊 對方發聲道歉了

娛樂中心／蔡佩伶報導

王俊傑遭到網友莫名開罵。（圖／翻攝自臉書）

37歲男星王俊傑（香蕉）當年以《瘋神無雙》班底出道，近年也在主持方面有不錯表現，憑藉幽默風趣性格深受觀眾喜愛，然而，他昨（16日）曬出一張截圖，只見該名網友在留言區對香蕉飆罵髒話，嗆聲他「逃什麼兵」，結果香蕉祭出一招，對方立刻乖乖道歉。

香蕉近日莫名遭到網友爆粗口開譙「X什麼兵啦X」，大罵香蕉是「沒用的東西」，認為香蕉沒有資格出現在螢光幕前，對此，香蕉解釋有當過兵「模範海巡」，表示對方未搞清楚就來亂罵，同時稱自己已經截圖，「若有後續賠償，我會捐去需要的單位」。

事後，香蕉透露該名網友有私訊跟他道歉了，對於網友的無禮行為，香蕉選擇不再追究，他提到這不是默許言語霸凌，而是不想要放在心上，他也呼籲大眾不應該以帶有攻擊性的言論去亂傷人，「撕裂互嘴只會兩敗俱傷」，至於先前香蕉提到的幫助弱勢，他表示會自己來，「行動自己去」。

網友向王俊傑道歉。（圖／翻攝自臉書）

