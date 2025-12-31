遭以色列禁止在加薩活動 無國界醫生否認指控：暫停恐釀毀滅性影響

以色列暫停無國界醫生在加薩的活動資格，將對當地醫療造成巨大影響。圖為2025年10月19日因空襲受傷的巴人兒童被送醫治療。路透社



以色列政府30日宣布，自2026年1月1日起將暫停 「無國界醫生」等人道組織在加薩活動的資格，理由是部分工作人員可能與哈瑪斯等組織合作。對此，無國界醫生今（12/31）鄭重聲明絕不會僱用從事軍事活動的人士，強調一旦暫停運作將造成毀滅性的影響。

美聯社近日報導，以色列政府宣布，1月1日起暫停20多個人道組織在加薩活動的資格，因為這些組織未能遵守新的審查規定，並點名無國界醫生未能釐清部分工作人員的角色，更指控這些工作人員與哈瑪斯及其他武裝組織合作。

無國界醫生今發出聲明表示，已留意到媒體報導指出， 無國界醫生可能成為數個被取消註冊的國際非政府組織之一，並可能被禁止在加薩及約旦河西岸工作。

無國界醫生的註冊申請仍在進行中，截至2025年12月30日尚未收到任何官方決定。正迫切地尋求解決方案，以確保能持續在加薩及約旦河西岸為巴勒斯坦人提供服務。

無國界醫生高度重視員工被指與武裝團體有關聯的指控。無國界醫生鄭重聲明，「我們絕不會明知其從事軍事活動而仍予以僱用」。任何參與軍事活動的員工，均可能對同仁及病患構成危險。若未經證實即公開發表此類指控，不僅將人道工作者置於險境，亦將損害足以挽救性命的醫療工作。

無國界醫生表示，若註冊遭取消，無國界醫生將被迫在收到通知後60天內暫停運作。在加薩，無國界醫生支援約五分之一的醫院病床，並協助約三分之一的新生兒順利出生。若無國界醫生被迫停止提供服務，將對巴勒斯坦人造成毀滅性的影響。

