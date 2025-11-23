遭以色列「精準空襲」斬首二號人物 真主黨：已逾越紅線

2025年11月23日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特一戶公寓，擊斃真主黨軍事參謀長塔巴塔拜。圖為事發後工作人員檢視現場。路透社



以色列時隔數月再攻擊黎巴嫩政治與軍事組織真主黨，擊斃真主黨第二號人物塔巴塔拜。以色列軍方週日（11/23）宣布，當天空襲貝魯特一棟公寓大樓，擊斃真主黨軍事參謀長塔巴塔拜。真主黨隨後也證實這項消息。

《以色列時報》、美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍（IDF）週日表示，塔巴塔拜（Haitham Ali Tabatabai）是「恐怖組織真主黨的關鍵要員與資深成員」。

IDF參謀長薩米中將（Lt. Gen. Eyal Zamir）在聲明中說，這場空襲意在「防止該組織進一步強化戰力，並精準打擊有意傷害以色列國的人員」。

廣告 廣告

真主黨則抨擊，以軍空襲貝魯特南郊人口稠密的哈瑞芮克（Haret Hreik），並殺害塔巴塔拜，是「狡詐攻擊」。

以色列空襲黎巴嫩貝魯特一戶公寓，擊斃真主黨軍事參謀長塔布塔拜。圖為民眾抬出空襲遇害者遺體。路透社

真主黨在哀悼聲明稱塔巴塔拜是「偉大的聖戰指揮官」，「努力對抗敵人以色列，直到他蒙福生命的最後一刻」。不過聲明並未說明他生前扮演的角色。

真主黨官員庫瑪提（Mahmud Qomati）表示，空襲發生時，他就站在遭轟炸的建築附近。他指責以軍空襲已逾越「紅線」，真主黨高層將決定是否回應、如何回應。

根據黎巴嫩衛生部統計，以軍空襲造成5人喪命、28人受傷。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明稱，納坦雅胡是依據國防部長與IDF參謀長的建議，下令展開攻擊。聲明表示，這次「對貝魯特市中心」的空襲是針對真主黨參謀長，「他領導該組織積聚實力與增加武裝」。

以色列空襲行動造成附近車輛受損。路透社

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則說：「我們會繼續強力防範任何對以色列北部居民的威脅。任何人抬起手欲攻擊以色列，他的手必遭斬斷。」

在美國斡旋下，以色列與真主黨已達成停火約1年，但以軍仍不時針對真主黨的基礎設施發動攻勢。

IDF上一次承認在貝魯特發動攻擊是今年6月初。此後以色列未再對貝魯特發動攻勢，但仍經常空襲黎巴嫩南部地區，當地是真主黨的重要地盤之一。

美國已於2016年將塔巴塔拜列為恐怖份子，稱他是真主黨主要的軍事領袖，「指揮該組織在敘利亞與葉門的特種部隊」。美國司法體系懸賞500萬美元徵求關於塔巴塔拜的線索。

更多太報報導

白宮：俄烏和平方案已討論更新 川普批烏克蘭不知感恩

G20峰會未接觸李強 日相高市：對話大門沒關但堅持應有立場

準備應對台灣有事 日本計畫在石垣島等地建設防空洞、儲備2週生活資源