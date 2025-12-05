遭伏擊持刀砍殺！夜店大亨夏天倫出庭喊「我很不安」：SOP雷同館長槍擊案

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

「夜店大亨」夏天倫於11月30日晚間，在北市民生東路一處地下停車場遭到2名男子襲擊，左手臂被砍傷。一名27歲林姓嫌犯犯後到派出所投案，聲稱因遭到資遣心生不滿才犯案，檢方複訊後，因另名共犯仍在逃，且檢警懷疑另有藏鏡人向法院聲押，台北地院本月1日裁准羈押禁見。夏天倫今（5）日以告訴人身分到北檢出庭作證，協助釐清相關細節，他透露兇嫌犯案後的SOP與之前館長案的槍手一模一樣，而館長案槍手用的律師，也與前妻用的律師樓一樣，他直呼「這讓我很不安」。

「夜店大亨」夏天倫於11月30日晚間，在北市民生東路一處地下停車場遭到2名男子襲擊，左手臂被砍傷。（圖／翻攝自Threads）

案發當晚6點多，夏天倫與女伴走過停車場時，突然被2人攻擊。對方先以辣椒水噴灑，接著亮刀揮砍，造成夏天倫左手臂長約15公分的傷口，當場濺血。涉嫌攻擊的林男在案發後約1小時自行前往派出所投案，並在第一時間找來律師陪訊。他供稱，曾在夏天倫所經營的夜店工作，但後來遭到資遣，因此心生不滿，才會找朋友「教訓」對方。

檢方複訊後，依殺人未遂罪嫌將他聲押禁見獲准，不過另名涉嫌動刀的嫌犯已搭機逃往柬埔寨，警方也追出幕後疑似有天道盟美鷹會成員涉入其中，目前將持續追查幕後的藏鏡人。

北檢今日傳喚夏天倫作證，偵查庭結束後，夏天倫接受媒體採訪時表示，感謝檢方與松山、內湖分局迅速處理，並加強巡邏住處。他提到，讓他感到意外的是，林嫌犯案前後的行動安排，與先前館長槍擊案的SOP一模一樣，。此外，館長案槍手所委任的律師樓，竟與前妻黃廉盈用的律師樓相同，「這讓我不安」。他相信司法會還原真相，向社會大眾證明邪不勝正。

至於是否懷疑此案與前妻有關，夏天倫與律師僅簡短回應「謝謝」便搭車離去，未再多作說明。

