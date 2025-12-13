遭住都中心指控涉嫌非法竊佔 宏昇營造：依法提起民、刑事訴訟 追究相關責任

國家住宅及都市更新中心指控宏昇營造涉嫌非法竊佔事件，宏昇營造發表澄清聲明，痛批住都中心指控嚴重失實。 （宏昇營造提供）

記者王正平／高雄報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）日前主動向媒體發布新聞稿，指控宏昇營造股份有限公司涉嫌非法竊佔「松山延吉段社會住宅統包工程」（「延吉好室」），並稱其有加重竊佔、以暴力脅迫方式驅離保全與物管人員，嚴重危害國家資產與住戶權益；對此，宏昇營造十三日發表澄清聲明，痛批住都中心指控嚴重失實，已對公司商譽與董事長郭倍宏博士名譽造成重大傷害，將依法提起民、刑事訴訟，追究相關責任。

宏昇營造指出，該公司自二０二０年十二月承攬延吉好室統包工程以來，歷經新冠疫情、營建缺工缺料與物價飆漲等多重衝擊，仍依約完成工程，並於今年九月順利竣工取得使用執照，不僅獲得國家建築金質獎肯定，也於十月通過住都中心驗收。然而，住都中心至今仍積欠約一億二千萬元工程款未付，且未依專管單位建議於驗收合格後解除履約保證責任。

廣告 廣告

針對住都中心指稱十二月十日宏昇營造「率眾」進入社宅、暴力驅離人員；宏昇營造強調，當日僅由董事長郭倍宏在工地主任及工程人員陪同下進行點交前最後視察，現場並無任何暴力或脅迫行為，該日僅進行點交受訓課程，課程結束後，多數人員已離開，僅一名人員堅持留場，後經警方理性溝通後和平離去，並未發生強制情事。

宏昇營造進一步指出，依契約約定，在正式點交前，延吉好室仍由統包廠商負責保管，住都中心甚至於十二月十日委由律師函文，要求宏昇營造於十二月十五日前完成點交，顯示住都中心亦明知該期間仍屬宏昇營造管理責任範圍。宏昇營造基於工程安全所採取的保全措施，依法有據，並無竊佔情事。

令人質疑的是，住都中心於十二月十一日派員強行破壞門鎖進入延吉好室，恐已涉及刑法毀損罪；宏昇營造指出，若住都中心在未完成點交程序下擅自進入，日後建物若有任何損害，應由住都中心自行負責，與承商無涉。

宏昇營造強調，公司連續二十年獲得國家優良營造商認證，歷年獲獎無數，今年更以台南新都心段社宅工程，同時奪下國家建築金質獎「規劃設計」與「施工品質」雙全國首獎。公司痛批，住都中心一方面要求盡速點交，卻拒付工程款、拒解保證責任，甚至發函警告承商不得因未收款而拒絕交付建物，形同制度性壓迫。

宏昇營造表示，過去協助住都中心在全台興建六棟社宅、共一００六戶，卻長期遭不對等對待，如今更被以媒體操作方式抹黑、甚至非法終止合約，企圖規避付款義務。對此，宏昇營造強調將抗爭到底，捍衛企業尊嚴與社會公義。