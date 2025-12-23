遭作家H報復2年！陳珮甄罹重度憂鬱症 揭誇張行徑：怎能不瘋掉

陳珮甄透露自己罹患「重度憂鬱症」。（圖／陳珮甄 大姐不跑三點半臉書）

陳珮甄和作家H（陳鴻儀）分手後，兩人多次隔空互槓，頻頻鬧上新聞版面，甚至到法院提告，雙方關係徹底決裂，昨天迎來45歲生日的她，發文透露被「恐怖情人」作家H兩年多來各方面摧毀後，已經罹患「重度憂鬱症」，讓不少網友坦言相當心疼。

陳珮甄昨天迎來45歲生日，卻陸續收到重度憂鬱症心理衡鑑報告、遭前男友作家H檢舉性騷擾的社會局通知，她指出對方不斷發黑函指控，造成前半生努力都要歸零的收入斷崖，不堪其擾的她，為此到精神科看診，竟診斷出重度憂鬱症，甚至連妄想性量測分數也相當高，醫生解釋主要是長期被對方威脅，才會傳達「不知道對方還會想到用什麼辦法傷害我」的恐懼，對於網友誤以為她身心相當堅強，陳珮甄無奈回應：「怎麼可能不瘋掉，這是方方面面的被摧毀」。

廣告 廣告

作家H日前公開向李怡貞道歉。(圖／粘耿豪攝)

陳珮甄強調作家H報復長達2年時間，也知道對方沒有要放過她，正是這一連串的行徑，導致自己成為重度憂鬱症患者，即便如此，她仍堅定婉拒醫生開藥方，在於需要的不是要藉藥物感受不到痛苦，而是要清醒理性的面對問題，她更決定要成立協會，支持有相同處境的受害者，幫助所有人奪回人生主導權。

陳珮甄坦言從小就渴望被愛，不論任何一段感情，都是以「家」為唯一想望，沒想到人心的複雜，卻不是傻呼呼的一再退讓，或者無止盡付出，就能去平衡，如今則是在很痛的歷程中醒悟過來，發自內心的一席話，讓網友感到不捨。

更多中時新聞網報導

宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身

蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」

16年募2億 台灣高鐵助學高速傳愛