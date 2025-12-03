遭假投資詐1200萬元 北市女配合警假面交逮車手

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖分局東湖派出所日前接獲詹姓女子報案，稱她在網路上取得股票投資訊息後遭詐騙，受騙金額高達1200萬元。詹女在家人提醒後始察覺有異，隨即與警方配合假意面交，昨成功協助東湖所員警當場逮捕出金車手陳男，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

警方調查，詐騙集團成員先透過網路傳訊取得詹女信任，後慫恿詹女交付現金予專員投資，並給予假投資平台連結，以保證獲利等話術誘騙。詹女不疑有他，依詐團指示面交現金足足7次，受騙金額共新台幣1200萬元。因對方持續以話術要求詹女交付高額手續費才能出金，詹女經家人提醒才驚覺可能遭詐騙，趕忙至派出所報案並請求警方配合假意面交。

內湖分局受理後展開偵辦，警方掌握詐騙集團為持續騙取詹女，假稱要出金詹女獲利的新台幣20萬元，主動聯絡詹女相約住家附近公園。詹女配合警方佯裝與詐團約定面交，待詐團出金車手陳嫌至該公園交付款項時，埋伏的巡佐曾建豐、警員唐志成等人旋即上前表明身分，當場逮捕陳嫌，並查扣工作證、識別證及20萬現金等相關證物。

內湖分局呼籲，網路投資陷阱多，詐團成員常以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙被害人信任，後續再以小額出金方式讓被害人陷入獲利陷阱，誘使被害人持續投資。民眾應保持警覺，如有疑問可致電165反詐騙諮詢專線或110直接向警方求證，避免辛苦錢落入詐騙集團手中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

