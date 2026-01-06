遭假檢警詐騙要監管 中市8旬婦竟提款500餘萬元買黃金
〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區1名81歲林姓老婦，日前接獲假檢警電話指稱其帳戶涉及洗錢案件，要求配合「監管資金」，並指示老婦將存款提領購買黃金，作為「法院公證」，老婦不疑有他，到銀行領錢買了2條5兩重的黃金，價值約173萬5千元，日前再前往銀行提領340萬元，準備再買黃金，被機警行員發現報警，警方及時到場阻詐，老婦才知差點被騙。
豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成於114年12月30日上午10時許，執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報指稱，1名高齡長者欲臨櫃提領大筆現金，但對提領用途交代不清，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。
經了解，81歲林婦於去年12月30日，在友人陪同下至豐原區某銀行準備提領340萬元買黃金，行員關懷詢問其購買用途時，林婦神情緊張、說詞反覆，引起行員及友人警覺，隨即以作業流程為由拖延時間，並通報警方到場協助。
員警到場後，林婦起初戒心甚重，堅稱僅是單純投資黃金，經警方與林婦友人耐心關懷、循循善誘後，林婦才坦承，先前接獲自稱「台北地檢署檢察官」來電，指其帳戶涉及洗錢案件，要求配合「監管資金」，並指示將存款提領購買黃金，作為「法院公證」。
警方進一步查證發現，林婦先前已依詐騙集團指示，購買2條各5兩重黃金，價值約173萬5千元，存放於家中，這次打算再提領帳戶內僅剩的345萬元，全部購買黃金交付對方。
員警當場指出，這是典型「假檢警」詐騙手法，不僅保住當日欲提領的345萬元，也守住已購買尚未交付的黃金，合計攔阻金額達518萬5千元，成功攔阻林婦金錢損失，林婦事後驚覺差點將養老積蓄拱手讓人，頻頻向眾人致謝。
豐原派出所所長黃登貴呼籲，檢察機關絕不會以電話要求民眾監管帳戶，也不會指示民眾提領現金或購買黃金、比特幣等資產交付監管或公證。民眾如接獲類似要求，務必提高警覺，保持冷靜，立即撥打110或165反詐騙專線查證。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
更多自由時報報導
獨家》陣前換將成關鍵！「仙塔律師」突認罪內幕曝光
獨家》高虹安涉貪二審逆轉獲判無罪 高檢署今提上訴
顏純左兒子顏大鈞涉詐6友近1.2億 300萬交保限制住居8個月
竹市警巨城活逮馬國車手集團 5車手全羈押
其他人也在看
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 116
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 99
失控房仲! 車輛長期停放無法看房竟砸車洩憤
社會中心／綜合報導不滿車輛長期停放，竟然砸車洩憤！台北市中山區一名房仲，不滿物件前方，被一輛自小客車長期停放，導致他沒有辦法帶看房子，竟然趁著下班經過時，多次砸車，把車子砸到如同廢棄車輛。5號凌晨，他還把自己的車開來，堵在巷口，遭到員警開單，結果房仲加碼指控，在管束過程中，被員警打傷。男子手裡拿著手機，一邊大聲咆哮，一邊錄影，直指眼前這輛車體嚴重凹陷、擋風玻璃全碎的銀色自小客車，明明就像報廢車，卻停在巷子裡，浪費停車空間。原來這名男子，是轎車前這一棟房屋的房仲，他指控這條巷弄，並沒有劃設紅黃線，卻被警方開妨礙通行，更指控警方對他說，先開單，再去申訴。房仲鄭先生表示，他說我沒有辦法讓它出來，他給我開了單，但並不是這樣子啊，我根本就沒有擋到他的路啊，我停這邊，怎麼可能擋到他的車。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／民視新聞）事發在台北市中山區，松江路的巷子裡。一名鄭姓房仲，受高齡90多歲的屋主委託賣房。不料，這棟房子的前方，有一輛銀色轎車，就停在房子的正門口，一停就是1年半。鄭姓房仲心生不滿，下班時經過，常常會過來砸車，去年還因為跳上車搞破壞，他還指控，之前員警獲報前來時，在管束過程中，將他打傷。週一凌晨，鄭姓男子再自己的車開來，要證明這輛自小客車，有佔據道路的嫌疑，卻遭到警方開單。中山警分局長春派出所副所長簡世裕表示，114年11月下旬，(鄭男)期間有飲酒踩踏車輛之行徑，經員警到場制止後，鄭男仍不斷對在場員警叫囂，並作勢進逼，警方遂依法對其施予管束。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／翻攝畫面）根據了解，銀色轎車停的地方，屬於私人土地，警方無權干涉。房仲沒有妥善處理相關糾紛，下場就是必須為自己的行為，付出代價。原文出處：物件前停車長達1年半！ 房仲無法帶看房憤而砸車 更多民視新聞報導黃子佼涉兒少法獲判緩刑 高院裁定延長境管8個月「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告民視影音 ・ 21 小時前 ・ 27
勞退平均月領「這數字」低到心酸！勞團喊拉高提撥率 避免結局下流老人
光靠現行勞工退休金制度，勞工能夠安享晚年嗎？根據統計，目前多數勞工退休後每月收入僅約2.5萬元，根本不夠日常生活開銷，台灣退休人口有可能走向「下流老人」的危機。 新制勞退平均僅月領6332元健康2.0 ・ 1 天前 ・ 67
陸軍士官馬公潛水失蹤 望安沙灘尋獲了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導澎湖望安水垵沙灘今（4）上午發現一具浮屍，經指認，確認是陸軍澎湖防衛指揮部所屬作業隊潛水失蹤的何姓士官，當地警方已報請澎湖地檢署相驗，釐清死因。望安警分局說明，本（4）日上午11時左右，有民眾在望安鄉水垵村破滬沙灘發現一大體，並向警方報案。警方蒐證研判，是上（12）月27日在馬公山水海域潛水失蹤男子；警方已聯繫家屬，在軍方、警方、憲兵隊人員陪同下，於今下午搭船至望安鄉確認身份，全案將報請臺灣澎湖地方檢察署檢察官進行相驗作業以釐清死因；另妥予協助家屬辦理後續事宜。原文出處：快新聞／陸軍士官馬公潛水失蹤 望安沙灘尋獲了 更多民視新聞報導數發部出手了！中國嗆抓捕沈伯洋 肉搜個資、影像全下架習近平朋友清零中！馬杜洛遭活捉 媒體人：「疑美論」徹底破功委內瑞拉副總統接任代理總統 華爾街人脈深厚民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
基隆熱水器大盜「元旦狂偷6台」 住戶氣炸報警「3天落網」
基隆市 / 綜合報導 天氣冷洗澡當然要洗熱水澡，但基隆好幾戶人家熱水器都被偷，小偷專門鎖定某一個廠牌，而且裝在一樓戶外的熱水器，他的動作很快，把熱水器拆下來裝進塑膠袋用車子載走，疑似要變賣，還好小偷被監視器拍到了，警方循線逮人。記者VS.受災戶說：「(很痛苦這樣)，痛苦，沒辦法洗澡啊。」實在忍不住怨氣，冷過頭的天氣，想舒服洗個熱水澡，沒想到熱水器竟遭洗劫，受災戶說：「要開熱水，咦，熱水怎麼一滴都沒有，我以為人家惡作劇，把那個水的開關關起來，我想說來後面看一下，結果一看，整台(熱水器)都不見了。」真的好傻眼，冷天報到之際，到底是誰趁人之危，時間回溯到元旦下午兩點多，只見一名男子戴上口罩遮掩，還拿出預先備好的手套，行跡鬼鬼祟祟，沒多久開始對住戶的熱水器動手腳，左拆右拆把零件都鬆開，接著往上一抬，熱水器就這樣被他搬走，民眾說：「怎麼可能，太離譜了吧，很冷啊，沒辦法洗澡啊。」鄰居都不敢相信，嫌犯還以黑色塑膠袋包裝，試圖掩人耳目，事發就在基隆安樂區國家新城社區，元旦起接二連三有熱水器遭竊，基隆市安樂區六合里長潘德發說：「(竊賊)裝備齊全，好像是一個熟練的水電工，就循著這個線到這個住戶偷完之後，裝到黑色塑膠袋，就裝上車了。」里長表示，光六合里跟五福里在元旦這天，就已經被偷走6座熱水器，警方獲報也迅速逮人。警方調查，嫌犯疑似都鎖定同品牌熱水器，選擇較隱密的防火巷，雖然手腳很快，但仍逃不過法網，基隆市警第四分局安樂派出所所長林頌軒說：「1月3日21時許，執行查緝行動，成功查獲林姓犯嫌，全案後續依刑法竊盜罪嫌，移送台灣基隆地方檢察署偵辦。」才剛過新年，住戶就先破財，得重新裝新的熱水器，不只天氣寒冷，心也先涼了一半。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
一文看懂／川普閃電突襲委國、秒抓馬杜洛 整個行動有哪些爭議？
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），將他與妻子綁回紐約，為川普政府歷時數月、持續施壓行動劃下句點。然而，此舉已引發部分國際領袖的譴責。本文將根據路透報導，簡介川普這場「絕對決心」行動爭議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
健保署突收「百萬捐款」！神秘人身份曝光 1句話揭感人原因
衛福部健保署去年突然收到一筆100萬元捐款，原來捐款人是一名女子，為了感念母親生前罹病期間，受到健保醫療體系照護，因此母親離世後，匯款100萬元到健保愛心專戶，希望能幫助到更多弱勢家庭。此外，還有一名15歲少年與年邁祖父母相依為命，透過愛心專戶獲得補助，他強調這份恩情會銘記於心，將來有能力也會幫助需要的人。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
民進黨三連霸議員涉貪助理費 遭彰化地檢聲押獲准
民進黨彰化政壇資深女將、曾三連霸的前縣議員江熊一楓，因涉入助理費案件，於去年12月24日經彰化地檢署偵訊後，遭彰化地方法院裁定羈押禁見。檢方今（5）日證實已聲請羈押獲准，但對於案情細節不願多作說明。江熊一楓為民進黨大老、前立委江昭儀的妻子。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
東京一日遊景點推薦！玩淺草寺、晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 18 小時前 ・ 10
獨家／北捷白髮嬤又出事！這次「賣場偷女鞋」審理沒到庭…法官照樣判
台北曾姓婦人因北捷逼讓「優先席」事件，鬧上媒體版面；去年2月因不滿一對父女坐博愛座拿雨傘打傷女童小腿挨告遭起訴，9月甩袋強逼「Fumi阿姨」讓座被踹飛的案件仍在偵辦中；她也被人起底是慣竊還是研討會蟑螂，如今又因犯下竊盜案，審理時未到庭，近日仍被法院依法判拘役59天，得易科罰金，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
健保署獲「百萬遺產」捐款 孝女感念母親生前受照顧：用到健保的好
衛福部健保署去年12月收到一筆百萬捐款，捐款人陳女士為感念母親生前罹病期間，受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後，將母親遺產百萬全數捐入健保愛心專戶，期盼幫助更多無力負擔健保費的弱勢家庭，這也是健保愛心專戶5年來收到的最大筆個人捐款。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 2
高虹安涉貪「二審無罪」還沒完！「高檢署上訴了」理由曝光
政治中心／徐詩詠報導新竹市長高虹安在立委任內因涉詐助理費，一審遭判刑讓她一度被解職。不過在去年12月，二審宣判貪汙罪部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。二審判決確定後，高虹安也隨即申請復職成功，返回市府上班，讓民眾黨陣營士氣提升不少。不過，高檢署在經過研議後，於5日提起上訴，相關理由也隨之曝光。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
警員拒絕受理詐欺報案 慘遭嚴懲翻案又被打臉
台南吳姓夫婦遭詐欺集團行騙報案，謝姓警員竟以非管轄單位拒絕受理，市警局認定情節重大予以記大過處分，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。 據了解，2020年6月22日至2025年7月24日，謝員任職台南市警局新化分局山上分駐所期間，於2024年5月29日值勤，受理被騙的吳姓夫婦報案，他以非管自由時報 ・ 1 天前 ・ 21
2026 台北、台中、台南、高雄熱門展覽懶人包｜蠟筆小新、航海王、葬送的芙莉蓮熱血動漫展優惠票81折起、仙境夢境馬克杯套票100組限量搶
準備好迎接長達 20 多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理最新展覽報你知，這份 2026 最強走春清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導又發生招牌掉落事件！昨天（4日）晚間，在台北市大安區的一間服飾店，招牌突然掉落，幸好當時沒有行人經過，才沒有釀成人員傷亡，過去，前副總統「連戰」曾經住在這個社區，至於招牌為何突然掉下來，周遭居民懷疑，會不會是最近常下雨，太過潮濕，才導致木板腐蝕，導致招牌掉落。人行道上，大大小小的磁磚碎片，散落一地，抬頭一看，原來服飾店的招牌，整片掉落在地，在仔細一看，所有的管線、電線，破的破、斷的斷，路過的民眾全都嚇壞，快步通過。附近民眾：「他招牌是突然掉下來，剛好沒有人經過，可是他職員還在裡面，他的工作人員還在裡面。」附近民眾：「以前沒有遇過（招牌掉落），蠻訝異的啊，好像昨天也沒有地震（怎麼會掉），警方是早上有來拍啦。」北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到現在大片的磁磚都還在地上，往上看招牌掉下來的地方，天花板空了一塊，水管跟電線都外露，就連木板都還懸掛在空中，就怕一個不小心會掉下來砸到人，相當危險。」招牌掉落事件發生在4號晚上，台北市敦化南路一段236巷的一間服飾店，他們從2017年開始營業，至今已經8年多，但民眾也懷疑，是不是最近雨下不停，太潮濕，木板腐蝕才導致招牌掉落。北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍（圖／民視新聞）招牌業者：「(可能)沒有鎖好啊，看他的牆壁啊，是鎖在什麼地方啊，如果是大理石或是牆壁什麼的，那就不會啊，如果是木板的話，肯定是會脫落的啊，安裝的時候，現場安全管理都很重要啊。」業者也說定期檢查招牌狀況，才能確保不出意外，幸好這回招牌掉落當下，沒有行人經過被砸傷，否則店家就不只是修繕那麼簡單。原文出處：太潮濕釀禍？服飾店招牌「整片掉落」 社區曾是連戰住家 更多民視新聞報導19:24花蓮規模5.7地震! 東大門夜市招牌掉落險砸路人昨19:24花蓮5.7地震! 氣象署:板塊碰撞導致.3天內注意餘震鳳山車商傳"招牌掉落"意外 六台展示車全遭殃民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
露營區淪毒品中繼站! 刑事局偵破"大麻國際郵包"逮4嫌
中部中心／黃毓倫、林韋志 台中報導露營區淪為毒品中繼站！刑事局中部打擊犯罪中心，接獲關務署通報，攔到來自加拿大的郵包，夾藏二級毒品大麻，警方將毒品查扣以後，用空包裹釣出嫌犯。警方破解犯案手法，嫌犯先將包裹寄出到南投魚池，藏在露營區，再由其他人接手，分裝銷售。加拿大寄來台灣的包裹，打開後可以看到，裡面裝著二級毒品大麻，重達2186公克。警方接獲關務署台北關通報，不動聲色查扣包裹內的大麻，再讓包裹繼續跑流程寄出去，循線逮到接應包裹的嫌犯。員警到負責分裝銷售的嫌犯住處蹲點，一舉逮捕蔡姓男子和沈姓男子，分頭喝令他們乖乖配合辦案。警方蹲點埋伏，逮捕接應毒品的嫌犯。（圖／民視新聞）明明是用空包裹放長線釣大魚，大麻早就已經被查扣下來，但警方在蔡嫌住處，還是有搜到大麻、煙油以及分裝工具。警方進一步查出，這個跨國運毒集團，由旅居國外的主嫌負責操盤，在台灣的三名嫌犯負責接應銷售。刑事局偵查第六大隊第四隊長劉永畯：「該運毒集團陳姓主嫌，長期旅居國外，此次為走私大麻毒品，來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌，在國內負責大麻銷售管道，再透過賴嫌以南投露營區，作為掩護，協助收領大麻毒品國際包裹，進而完成毒品販運網路。」警方趁主嫌回台探親上門逮人（圖／民視新聞）貼近大自然的露營區，竟成了毒品中繼站，所幸販毒集團利用國際包裹闖關失敗，警方先逮捕接應的三名嫌犯，再向上溯源，逮捕回台探親的主嫌，徹底瓦解毒包裹販毒集團！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：露營區淪毒品中繼站! 刑事局偵破"大麻國際郵包"逮4嫌 更多民視新聞報導蛇行隨意變換車道 36歲男涉毒駕起獲依托咪酯煙彈川普炸委國運毒船.封鎖油輪進出 專家:劍指中國心虛! 花蓮男誤認仇家跟蹤開槍 遭警逮意外發現毒駕民視影音 ・ 20 小時前 ・ 2
4年跨國洗錢306億！「茗香園冰室」負責人以500萬交保
財經中心／陳孟暄 賴文軒 SNG 台北報導知名餐廳茗香園冰室，負責人羅以翔及東引快刀手負責人黃秀蓉，涉嫌利用第三方支付系統，協助海外博弈業者洗錢，犯罪金額高達306億元，台北地檢署今（5）天召開接押庭評議，裁定羅以翔以新台幣500萬元交保，黃秀蓉則以20萬元交保。身穿黑色外套，戴著口罩，這名男子就是知名餐廳茗香園的老闆羅以翔，面對鏡頭不發一語，因涉及跨國洗錢，5號晚間遭北檢拘提到案。而這名女子就是共同犯案的好友，東引快刀手負責人黃秀蓉，用羽絨外套遮住臉部、快步離開現。4年跨國洗錢306億！ 「茗香園冰室」老闆以500萬交保。(圖／民視財經網)當時被檢方查扣大量現金、豪車、不動產，還有這輛價值超過1100萬元的保時捷，檢方進一步追查發現，羅以翔為洗錢水房首腦，從2020年8月開始，成立水房豪杰公司，還架設HEROPAY支付系統，涉嫌替中國、日本以及印度博弈網站洗錢，黃秀蓉則擔任財務處理事宜，整個集團成員多達35人，從2021年7月至2025年9月間，累計洗錢金額高達306億9489萬元，其中，羅以翔更在2022年自行成立賭博機房，個人不法獲利超過3.1億元。4年跨國洗錢306億！ 「茗香園冰室」老闆以500萬交保。(圖／民視財經網)台北地檢署襄閱主任檢察官 高一書：「依法起訴羅姓被告等35人，並針對6名主嫌具體求處有期徒刑5年至9年6月以上之重刑」。主嫌羅、黃兩人分別以500萬元與20萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，以及實施科技監控，主業開餐廳卻協槓洗錢，黑白兩道通吃，最終還是難逃法網。原文出處：4年跨國洗錢306億！ 「茗香園冰室」老闆以500萬交保 更多民視新聞報導涉洗錢10億 台灣贏支付遭訴9人最新／HEROPAY跨國洗錢306億 知名餐廳「茗香園」老闆遭起訴求刑9年半知名雪茄館「Cigar Vie」涉助太子集團洗錢 兄弟檔老闆遭拘提民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
4年洗錢306億！茗香園冰室老闆求刑9年半 500萬交保｜#鏡新聞
台北市知名茶餐廳「茗香園冰室」、「東引快刀手」實際負責人羅以翔，涉嫌在近4年間，幫助非法博弈業者洗錢306億元，從中獲利超過3億，北檢5號依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告，其中羅以翔遭到檢方求刑9年6個月，以500萬元交保，涉案的財務秘書黃秀蓉則是求刑6年，20萬元交保。鏡新聞 ・ 37 分鐘前 ・ 1
三中案凸顯檢方濫權
台灣高等法院針對三中案為第二審判決，包括前總統馬英九在內的同案被告，再獲無罪，而因被告在一、二審皆判無罪後，檢察官原則上不能上訴，糾纏20年的三中案，或會因此終結。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1