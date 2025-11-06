遭假檢警話術「被冒辦普發一萬」 300萬沒了！嫌犯落網

近期士林地檢署破獲一起詐騙案件，張姓男子詐取民眾逾300萬元，遭到逮捕。（圖／東森新聞）





中央普發一萬元線上登記已上路！近期士林地檢署破獲一起詐騙案件，張姓男子詐取民眾逾300萬元，遭到逮捕，目前已向法院聲請羈押禁見。

士林地檢署指出，詐騙集團先是假冒郵局客服致電被害人，謊稱其個人資料遭冒用申請普發現金，隨後再由假冒的「檢察官」與「警察」接手，以帳戶涉嫌洗錢為由恐嚇，要求被害人配合「資金保全調查」並匯款，導致損失逾300萬元。

士林地檢署說明，本案於本月4日在桃園持搜索票執行搜索，逮捕張嫌，經檢察官郭宇倢訊問後，認定張嫌涉犯《組織犯罪防制條例》第3條、《詐欺犯罪危害防制條例》第44條、《刑法》第339條之4加重詐欺取財罪，以及《洗錢防制法》第19條洗錢罪等，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、反覆犯案之虞，已向法院聲請羈押禁見。

士林地檢署呼籲，普發現金如今已開放線上登記，公務機關絕不會以電話要求轉帳、提供金融卡或密碼。請民眾提高警覺，避免受騙，如接獲「普發現金一萬元」相關可疑來電、簡訊或通知，可撥打內政部警政署165反詐騙專線，或財政部1988諮詢專線查詢，並強調，將持續追查此類詐欺案件，嚴辦相關不法行為。

