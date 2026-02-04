遭停權2年6月脫黨參選? 陳怡君:不希望從我嘴裡說出

政治中心／綜合報導

民進黨台北市議員陳怡君，因涉嫌詐領助理費及收賄等罪，一審遭判7年10月、禠奪公權5年，今天晚上民進黨廉政會開會討論懲處，最終決議陳怡君遭停權2年6個月，依規定黨內不會提名她參選議員，被問及是否會脫黨參選，陳怡君表示不希望脫黨參選四字從她嘴裡說出。

抱著厚厚一疊文件現身黨中央，民進黨台北市議員陳怡君，因涉嫌詐領助理費遭判7年10月，但她仍向黨中央登記參選連任，4號傍晚廉政會討論相關懲處，陳怡君出席會議前先為自己抱屈。

台北市議員（民）陳怡君：「自從我擔任議員以來至今，我的所有公務支出一千多萬元，確實是支付在我所有公務，每一次民進黨只要有大型活動，都要我們這些民代辦活動，可是卻只補貼我們兩三萬塊，但是陳怡君要花二三十萬你知道嗎，這些錢從哪邊來的，陳怡君不會貪這些錢，所以我真的拜託大家相信我的清白。」





遭停權2年6個月是否脫黨參選？ 陳怡君：不希望從我嘴裡說出

民進黨廉政會決議，對台北市議員陳怡君涉詐助理費等罪，停權2年6個月。（圖／民視新聞）









情緒越講越激動，但她堅稱都用於公務支出，廉政會最終決議也出爐。

民進黨廉政會主委邱駿彥：「最終我們做出的決議是，停權兩年六個月，本來有委員認為說，那應該是要停權三年，陳議員有親自來出席來說明案情，至少陳議員她態度是非常好，她也認為說她有些地方是做的不對。」





停權兩年六個月，等同於陳怡君將無法披綠營戰袍角逐議員，被問及停權後是否脫黨參選，陳怡君一度講到哽咽。

台北市議員（民）陳怡君：「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出，那其實大家看我的臉就知道說，我就是長得像民進黨的臉，過去到現在我一直都是民進黨寶寶，所以我也希望說民進黨不要放手。」

是否脫黨參選陳怡君語帶保留，就看後續綠營議員名單出爐，陳怡君動向有待觀察。

