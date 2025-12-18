遭停職1年5月！ 高虹安回歸市長職 遭簇擁泛淚致詞

新竹市 / 綜合報導

新竹市長高虹安助理費案二審出現逆轉貪污部分獲無罪，遭到停職1年5個月後今(18)日回歸市府上班。一早就有不少支持者到場迎接，高虹安致詞時還一度哽咽。針對助理費一案，接下來高檢署不排除上訴，若是恢復成一審判決，高虹安將再因為涉嫌貪污罪停職。對此，高虹安表示都尊重。

一下車支持者們就上前簇擁，睽違1年5個月新竹市長高虹安復職回歸，支持者與市府局處首長夾道歡迎，不少人獻花祝福平時走進去不用幾步路的距離，高虹安這回走了4分多鐘，新竹市長高虹安說：「真的非常的感動，謝謝大家，我回來了。」

廣告 廣告

開口沒幾句就講到哽咽高虹安助理費案二審大逆轉，貪污遭到高院撤銷成功復職，但高檢署將研議上訴16日判決出爐，依照法規送達判決後20天內可上訴，若上訴成功發回高院更審恢復一審判決的話，高虹安將再度被停職或是維持原先判決。

新竹市長高虹安說：「我想其實檢察官有他的職權，如果說他們要去做上訴的動作，其實也都尊重，但是當然也是希望就是說，既然說二審有這樣子的，一個判決的一個結果，那我想各界其實也都應該給予尊重。」

而回來上班的第一天他更行程滿檔，一回新竹市府高虹安首個公開行程為消防形象月曆站台臉上堆滿笑意，行程中不見代理市長邱臣遠，原來邱臣遠赴日參訪兩人暫時還碰不到面，接下來新竹市長的位置高虹安能坐多穩就看高檢署上訴後的判決能多快有結果。

原始連結







更多華視新聞報導

貪污無罪後首出席公開行程 高虹安17日下午復職

高虹安助理費案貪污罪二審改判無罪 內政部：可申請復職 收到申請後依法辦理

新竹市長高虹安復職！ 本人證實：明天早上報到、開始上班

