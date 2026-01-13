遭偷拍影片外流中國「又純又慾」！阿諾認隆乳挨酸 洩真實心聲不忍了

記者蔡維歆／台北報導

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

41歲女星阿諾近來在中國抖音平台意外爆紅，畫面中她身穿黃色緊身上衣，露出性感小蠻腰及傲人上圍，被網友大讚「又純又慾」。阿諾事後透過《三立新聞網》專訪大方承認隆乳，不料卻引來酸民開嗆，為此，她13日再度透過社群拍短片分享此事，同時也鼓勵所有想變美的女孩們要勇敢起來。

阿諾拍短片談隆乳。（圖／翻攝自IG）

阿諾在球場觀眾席的扭動片意外爆紅，如今已衝破百萬觀看，不過卻有酸民狠酸：「假奶有什麼好看的。對此阿諾拍短片透露這兩天私訊簡直被塞爆，她驚訝地表示：「我發現好多女生其實都對於長大很有興趣」，紛紛向她拋出各種疑難雜症。面對如雪片般飛來的詢問，阿諾樂於分享自己的經驗，希望能成為女孩們在變美路上的參考對象。

針對外界對於隆乳的各種看法，阿諾也認為：「我覺得隆乳這件事真的就是，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」對她而言，做手術在於現在擁有了，所以覺得很開心。為了回應廣大網友的熱情，阿諾表示：「那我發現，反正大家有很多問題啦，那我能回答的我都有先回答。」

