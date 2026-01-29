遭偷拍影片外流中國「又純又慾」！41歲阿諾泰國中空被拍 真面目現形

記者蔡維歆／台北報導

阿諾到泰國出遊。（圖／翻攝自臉書）

41歲女星阿諾近來在中國抖音平台意外爆紅，畫面中她身穿黃色緊身上衣，露出性感小蠻腰及傲人上圍，被網友大讚「又純又慾」，事後坦言有隆乳。最近她飛去泰國散心，並在社群平台上傳一系列沒有經過修圖的照片，「這組照片，我選擇原圖輸出！」

阿諾曬出泰國原圖。（圖／翻攝自臉書）

只見照片中的阿諾身穿黑色短版上衣搭配寬鬆牛仔褲，露出平坦結實的腹部線條，她站在觀景台上，堅持「原圖輸出」展現最真實的模樣，阿諾也在貼文中寫下對照片中這座建築的感觸，「一刀一鑿的木雕，堆疊的是時間、信念與耐心」。

而先前阿諾在球場觀眾席的扭動片意外爆紅，事後衝破百萬觀看，當時確有酸民狠酸：「假奶有什麼好看的。」對此，阿諾也回應外界評論：「有人說假奶有什麼好看的！？我真心覺得我的假奶很好看耶」，最後甚至在文末直呼「好喜歡好喜歡」，看起來非常滿意現階段的自己。

