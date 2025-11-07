遭傳代領謝侑芯遺體！閨密火大痛批：真的是太扯

謝薇安駁斥代領謝侑芯遺體。（圖／翻攝自謝侑芯、謝薇安）





31歲「護理系女神」謝侑芯上月在馬來西亞身亡，歌手黃明志也在案發現場，引發外界關注，當地警方4日宣布全案轉以謀殺罪偵辦，家屬也將委託代理人處理女兒後事，沒想到近日卻傳出有人冒充家屬想要領走遺體，更有消息指出，謝侑芯生前好友謝薇安就是家屬委託的代表，謝薇安也在社群平台澄清謠言。

據悉，由於謝侑芯命案出現諸多疑點，目前全案轉以謀殺案偵辦，謝侑芯也暫時無法回家，將視當地警方調查進度後再與家屬聯繫領取遺體事宜，而謝侑芯家屬因健康因素也委託代理人飛往馬來西亞處理女兒後事，並聘請保鏢隨行，以保障該代理人安全。

謝侑芯生前閨密謝薇安近日也親自到吉隆坡中央醫院太平間向好友道別，不過當地媒體《東方日報》卻稱謝微安本來代表家屬來領屍，但因為調查工作尚未完成而無法領出遺體，因此謝薇安才在太平間用兩名硬幣擲筊，並獲得聖筊讓她先行飛回台灣。

對此，謝薇安也在IG發佈限時動態痛批：「真的是我看過最扯、亂帶風向之一」，並澄清自己只是到醫院見好友最後一面，並沒有領取屍體一事，無奈嘆「我把侑芯認領出來，我是要把侑芯屍體扛回飯店？還是要我自己放火燒了我朋友」，而《EBC東森娛樂》求證謝侑芯經紀人，也證實謝薇安並非家屬委託的代表。



